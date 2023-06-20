Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler'le Görüşecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler'le yarın saat 13.00'de görüşeceğini söyledi. Ali Koç'un başarılı futbolcuyu bir yıl daha takımda tutmak için ikna edeceği konuşuluyor.

KALMASI İSTENİYOR

Performansla adını Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine yazdıran Arda Güler'in sarı-lacivertli ekipteki geleceği belli oluyor. Birçok kulüp, Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken, sarı-lacivertliler de genç yıldızın en az 1 sezon daha kulüpte kalmasını istiyor.

"YARIN 1'DE GÖRÜŞÜRÜZ"

Fenerbahçe'nin yeni sezon forma tanıtımında bir araya gelen Ali Koç ile Arda Güler keyifli anlar yaşadı. Ali Koç ile Arda Güler, yarın görüşmek üzere sözleşti. Başkan Ali Koç'un, Arda Güler'e "Yarın 1'de görüşürüz" dediği duyuldu.