Fenerbahçe'den Lucescu açıklaması! Neden basın toplantısına çıkmadı? - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Lucescu açıklaması! Neden basın toplantısına çıkmadı?

30.07.2022 14:55

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun Fenerbahçeli taraftarının Putin tezahüratı nedeniyle basın toplantısına çıkmadığı öne sürülmüştü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, "Bizim basın toplantısı 15 dakika uzadı ve Lucescu, uçağı kaçıracakları için bekleyemeyeceğini belirtti. Bu yüzden basın toplantısına çıkmadı" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin 2-1 mağlup olduğu Dinamo Kiev maçına tribünlerde yapılan Vladimir Putin tezahüratı damga vurmuştu. Ukrayna temsilcisinin teknik direktörü maç sonu basın toplantısına katılmazken, bunun sebebinin Putin tezahüratı olduğu söylenmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş bu konuya açıklık getirdi.

"LUCESCU UÇAĞI KAÇIRACAKLARI İÇİN BASIN TOPLANTISINA ÇIKMADI"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Lucescu'nun tezahüratı protesto etmek için basın toplantısına katılmadığı haberleri gerçek değil." derken yaşananların iç yüzünü anlatan Can Gebetaş, "Bizim basın toplantısı 15 dakika uzadı ve Lucescu, uçağı kaçıracakları için bekleyemeyeceğini belirtti. Bu yüzden basın toplantısına çıkmadı." ifadelerini kullandı.

"BELKİ TEKRAR BİR UKRAYNA TAKIMIYLA OYNAYABİLİRİZ"

Ali Koç ayrıca Ukrayna cephesini kınarken, "Dış İşleri Basın Sözcüsü ve Büyükelçi'yi kınıyorum. Avrupa medyası dolmuşa gelmiş. Siz biliyor musunuz Ukrayna'da maçlarda ne garip tezahüratlar, ne garip simgeler ve ne garip paçavra pankartlar açıldığını biliyor musunuz? Geçmiş maçlardan bahsediyorum. Oradaki ırkçılık, açılan pankartlar, burada olanla mukayese bile edilemez. Turu geçelim, belki tekrar bir Ukrayna takımıyla oynayabiliriz." dedi.

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