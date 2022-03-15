Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

15.03.2022 22:40
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu FABRICIO SANTOS DE JESUS'un 12.03.2022 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 13.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü'nün 13.03.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 13.03.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.4- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 13.03.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu TFF Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2/ Müsabaka İsim Listesi-c maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 14.03.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü yardımcı antrenörü ANIL DEMİRCİ'nin 14.03.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.7- ALTAY Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7/4 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.8- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 11.03.2022 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un 11.03.2022 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp sosyal medya hesabında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika


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