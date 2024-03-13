Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Galatasaray'a: "Son yıllarda bu kulübü yönetenlerin ortak özellikleri samimiyetsizlik ve riyakarlık. Tenhada farklı, kalabalıkta farklı davranırlar. Kul hakkı yemekten hiç çekinmezler. Hak, hukuk tanımazlar." - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Galatasaray'a: 'Son yıllarda bu kulübü yönetenlerin ortak özellikleri samimiyetsizlik ve riyakarlık. Tenhada farklı,... - Son Dakika
Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan 17 üniversite öğrencisine mantar yetiştiriciliği konusunda eğitim verildi. Öğrenciler, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen kursa katılarak mantar üretim tesisinde uygulamalı eğitim aldı. Eğitim sonrasında öğrenciler, ilerleyen yıllarda benzer alanlarda işletme kurmayı hedeflediklerini ifade etti.
Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası mücadeleleri başladı. Turnuva, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor ve 85 kulüpten 416 sporcu mücadele ediyor. Organizasyon, 17 Mart Pazar günü sona erecek.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Eyüpspor, Pendikspor ve Galatasaray arasında bir koalisyon olduğu iddialarını reddetti. Koç, bu kulüplerin birbirlerine yakınlığının bilindiğini ancak bunun bir koalisyon olmadığını belirtti.
Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında 17 Mart Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Ali Koç: "TFF ve kurulları, Galatasaray için ne anlam ifade ediyor?
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