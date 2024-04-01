Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Futbolcularla Bir Araya Geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbol A takımıyla bir araya geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, başkan Ali Koç ve yöneticilerin, yarın gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda alınması beklenen muhtemel kararları teknik ekip ve futbolculara anlattığı, oyunculara ve teknik ekibe kişisel fikirlerini sorduğu belirtildi.
Edin Dzeko, Dusan Tadic, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin, Ali Koç ve yöneticilere takımın sahada ve saha dışında haksızlığa uğradığını, Trabzon deplasmanından güçlü ve kenetlenmiş şekilde döndüklerini söyledikleri ifade edildi.
Oyuncuların, tüm kulvarlarda sonuna kadar mücadele etmek istedikleri, teknik direktör İsmail Kartal'ın da takımın mücadeleye hazır olduğunu aktardığı vurgulandı.
Futbolcuların ve teknik direktör İsmail Kartal'ın açıklamalarının ardından başkan Ali Koç'un, tavırları nedeniyle takımla gurur duyduğu, yarın alınacak kararlar doğrultusunda da hiçbir şey yapmama gibi bir durumun ihtimal dahilinde olmadığını teknik ekip ve futbolculara anlattığı kaydedildi.
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