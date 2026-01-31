Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Haziran ayı için olağanüstü seçim kararı alması, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme geldi.
Sarı-lacivertli kulübün birçok üyesi Sadettin Saran'a "Bu kararı gözden geçirin, seçimi iptal edin" çağrısında bulundu.
Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Ahmet Bulut da konuyla ilgili konuşma yaparak, "Fenerbahçe'nin yeni bir başkana ve seçime ihtiyacı yok! Sadettin Saran, seçim kararını gözden geçirmeli, görev süresinin sonuna kadar devam etmeli." dedi.
Sözlerine devam eden Ahmet Bulut, ''Arkanızdayız sayın başkan, size sonsuz destek veririz. Söylentiler var, hepsi tırıvırı. Bu kulübün başkanını biz seçeriz, biz göndeririz. Kimse bir şeylere heveslenmesin." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a tarihi çağrı
