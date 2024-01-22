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Fenerbahçe Beko, Amine Noua'yı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Amine Noua'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İtalyan temsilcisi Bertram Derthona Tortona forması giyen Fransız uzun forvet Amine Noua'yı bir aylığına transfer etti. Kulüp, Noua'ya başarılı bir sezon geçirmesi için iyi dileklerini iletti.

Fenerbahçe Beko, Amine Noua\'yı kadrosuna kattı
22.01.2024 - 15:21,
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, son olarak İtalyan temsilcisi Bertram Derthona Tortona forması giyen Fransız uzun forvet Amine Noua'yı kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki basketbolcu ile bir aylığına anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Amine Noua'ya hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA
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