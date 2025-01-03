Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Mağlup Etti

Spor

Anadolu Efes: 84-76

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Tomislav Hordova, Arturas Sukys, Miloslar Koljenik

FENERBAHÇE BEKO: Melli 7, Sertaç Şanlı 6, Mays 9, Nigel Hayes-Davis 12, Tarık Biberoviç 17, Hall 11, Pierre 3, Guduric 17, Colson 1, Birch 1

ANADOLU EFES: Shane Larkin 15, Nwora 12, Bryant 16, Smits 5, Thompson 2, Johnson 5, Poirier 12, Ercan Osmani 5, Oturu 2, Beabois 2

1'İNCİ PERİYOT: 24-24

DEVRE: 43-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-56

Fenerbahçe Beko EuroLeague'in 18'inci haftasında sahasında konuk ettiği Anadolu Efes'i 84-76'lık skorla mağlup ederek Türk derbisinde galip geldi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko 11'inci galibiyetine ulaşırken; Anadolu Efes ise 9'uncu mağlubiyetini yaşadı.

EuroLeague Normal Sezon 18'inci hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Maça Anadolu Efes etkili başlasa da Fenerbahçe Beko oyuna denge getirdi ve ilk periyot 24-24 sona erdi. İkinci periyotta iki takım da etkili oyununu sürdürse de Fenerbahçe Beko son 4 saniye kala Pierre'in üçlüğüyle ilk yarıyı 43-40 önde kapattı. Üçüncü periyotta sarı-lacivertliler oyun üstünlüğünü eline aldı ve üçüncü periyodu 64-56'lık skorla önde kapattı. Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko 84-76'lık skorla İstanbul derbisinin kazananı oldu.

TARAFTARDAN ÖNEMLİ DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Türk derbisine yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri tamamen dolduran taraftarlar, maç boyunca takımlarına destek verdi.