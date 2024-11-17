Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Yendi

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'i 86-72 mağlup etti.

17.11.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik, Uğur Akyıldız

Fenerbahçe Beko: Zagars 19, Emre Ekşioğlu 6, Colson 2, Hayes-Davis 13, Sertaç Şanlı 2, Melli 14, Mays 6, Biberovic 7, Guduric 13, Birch 4

Anadolu Efes: Thompson 2, Bryant 23, Erkan Yılmaz 2, Ercan Osmani 6, Oturu 18, Nwora 9, Johnson 2, Poirier 2, Doğuş Özdemiroğlu, Willis 5, Rıdvan Öncel 3

1. Periyot: 21-21

Devre: 49-35

3. Periyot: 67-50

Diskalifiye: 12.28 Poirier, 37.58 Bryant (Anadolu Efes)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Anadolu Efes'i 86-72 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk 5 dakikası, Fenerbahçe Beko'nun 9-6 üstünlüğüyle geçildi. Zagars ve Bryant'ın 11'er sayıyla yıldızlaştığı ilk çeyrek 21-21 eşitlikle sona erdi.

İkinci periyoda Emre Ekşioğlu'nun üç sayılık basketiyle giren Fenerbahçe Beko, 13. dakikada Birch'ün serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla farkı 8 sayıya çıkardı: 31-23. Melli'nin 17. dakikadaki basketiyle farkı çift hanelere (41-31) taşıyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 49-35 önde gitti.

İkinci yarı karşılıklı isabetlerle başlarken, 25. dakikada ev sahibi ekibin 59-43 üstünlüğüyle geçildi. Kalan bölümde farkı koruyan sarı-lacivertliler, final periyoduna 67-50 üstün girdi.

Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 86-72 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı, Fenerbahçe Futbol A Takımı oyuncularından İrfan Can Kahveci de salonda izledi.

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Basketbol, Sigorta, Türkiye, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
23:14 Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş
22:16 ABD, Ukrayna’ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi
21:14 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’ndan skandal “Kürdistan“ çıkışı Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan skandal "Kürdistan" çıkışı
20:34 Malatya’da saman yüklü TIR devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı Malatya'da saman yüklü TIR devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı
12:53 Uzman çavuş pansiyonda başından vurulmuş halde ölü bulundu Uzman çavuş pansiyonda başından vurulmuş halde ölü bulundu
12:47 Erdoğan’dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun Erdoğan'dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun
12:14 Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı
11:42 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak Yapay zekanın da bir tahmini var 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Yapay zekanın da bir tahmini var
11:31 RTÜK Başkanı’ndan son uyarı: İlke kararlarına uymazlarsa toptan yok ederiz RTÜK Başkanı'ndan son uyarı: İlke kararlarına uymazlarsa toptan yok ederiz
11:18 Yarın geceden itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Yarın geceden itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
10:25 2024 Kainat Güzellik Yarışması’nı Danimarkalı Victoria Theilvig kazandı 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nı Danimarkalı Victoria Theilvig kazandı
09:39 Bu hafta TBMM’ye geliyor Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak Bu hafta TBMM'ye geliyor! Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak
08:56 13 yaşındaki oğlunu AIDS’den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim 13 yaşındaki oğlunu AIDS'den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim
08:24 Kadın sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga Kadın sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 00:14:30. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.