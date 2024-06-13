Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i yenerek 11. şampiyonluğunu kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 ile geçerek 11. şampiyonluğuna uzanan Fenerbahçe Beko, Litvanyalı Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünde ilk sezonunda 2 kupa kazandı.
Final serisinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan 4'üncü maçında uzatmalarda 80-72 kazanan Fenerbahçe Beko, 1 yıllık aranın ardından yeniden şampiyonluk sevinci yaşadı.
Yunan başantrenör Dimitris Itoudis ile sezonun ilk yarısında yolların ayrılmasının ardından Sarunas Jasikevicius'u göreve getiren sarı-lacivertli takım, Litvanyalı çalıştırıcıyla başarılı sonuçlara imza attı.
5 yıl sonra Dörtlü Final
THY Avrupa Ligi'nde Jasikevicius'un göreve geldiğinde 13. sırada bulunan Fenerbahçe Beko, sezonun kalanında aldığı başarılı sonuçlarla play-off oynama hakkı kazandı.
Avrupa Ligi'nde Fransa'nın AS Monaco ekibini geçen sarı-lacivertli takım, 5 yıl aradan sonra Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda boy göstermeyi başardı.
Sarı-lacivertli ekip, Dörtlü Final'i dördüncü sırada tamamladı.
8 yıl sonra duble yaptı
Sarunas Jasikevicius yönetiminde Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, lig şampiyonluğunu da kazanarak 8 yıl sonra iki kupayı birden kaldırdı.
Zeljko Obradovic yönetiminde 2015-2016 sezonunda Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğunu alan sarı-lacivertli ekip, aynı performansı Litvanyalı başantrenör yönetiminde de yineledi.
Litvanyalı başantrenörle Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Lig play-off'larında çıktığı 12 maçta 11 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, sadece Anadolu Efes'e 1 maçta yenildi.
6 kez finalde kaybetti, 11 kez kupayı kaldırdı
Fenerbahçe Beko, tarihinde 17. kez final oynadı.
Final serilerinin 6'sında rakiplerine kaybeden sarı-lacivertli takım, 11 kez şampiyonluk yaşadı.
Türkiye'de 1983-1984 sezonundan itibaren oynanan play-off eşleşmelerinde ilk kez 1984-1985'te finale kalmayı başaran sarı-lacivertliler, Galatasaray'a 2-1 kaybederek ikinci oldu.
Fenerbahçe 1992-1993 sezonunda finalde Anadolu Efes'e 3-0, 1994-1995'te de Ülkerspor'a 3-1 yenildi.
Fenerbahçe'nin kaybettiği son 3 final ise Anadolu Efes karşısındaydı.
Ligin 2008-2009 sezonunda seriyi 4-2 kaybeden sarı-lacivertliler, 2018-2019 sezonunda ise 4-3 mağlup oldu. Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunun finalinde de lacivert-beyazlı rakibine 3-0 yenilerek ligi ikinci sırada tamamladı.
Kaybettiği 6 final serisinin ikisinde maç kazanamadan şampiyonluğu kaptıran sarı-lacivertli takım, bu iki seriyi de Anadolu Efes'e karşı oynadı.
Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaştığı final serilerinin maç sonuçları şu şekilde:
Sezon: 1990-1991 (3-2)
TOFAŞ-Fenerbahçe: 86-97
Fenerbahçe-TOFAŞ: 60-61
Fenerbahçe-TOFAŞ: 99-65
TOFAŞ-Fenerbahçe: 76-74
Fenerbahçe-TOFAŞ: 68-57
2006-2007 (4-0)
Fenerbahçe-Anadolu Efes: 82-52
Fenerbahçe-Anadolu Efes: 66-53
Anadolu Efes-Fenerbahçe: 66-78
Anadolu Efes-Fenerbahçe: 76-98
2007-2008 (4-1)
Fenerbahçe- Türk Telekom: 100-72
Fenerbahçe-Türk Telekom: 99-87
Türk Telekom-Fenerbahçe: 87-75
Türk Telekom-Fenerbahçe: 94-96
Fenerbahçe-Türk Telekom: 90-79
2009-2010 (4-2)
Anadolu Efes-Fenerbahçe: 62-78
Anadolu Efes-Fenerbahçe: 73-64
Fenerbahçe-Anadolu Efes: 72-70
Fenerbahçe-Anadolu Efes: 85-79
Anadolu Efes-Fenerbahçe: 83-79
Fenerbahçe-Anadolu Efes: 76-51
2010-2011 (4-2)
Fenerbahçe-Galatasaray: 81-59
Fenerbahçe-Galatasaray: 95-74
Galatasaray-Fenerbahçe: 97-93
Galatasaray-Fenerbahçe: 74-85
Fenerbahçe-Galatasaray: 71-72
Galatasaray-Fenerbahçe: 88-91
2013-2014 (4-3)
Fenerbahçe-Galatasaray: 89-70
Fenerbahçe-Galatasaray: 74-73
Galatasaray-Fenerbahçe: 73-64
Galatasaray-Fenerbahçe: 88-82
Fenerbahçe-Galatasaray: 76-63
Galatasaray-Fenerbahçe: 85-77
Fenerbahçe-Galatasaray: 20-0 (Hükmen)
2015-2016 (4-2)
Anadolu Efes-Fenerbahçe: 85-87
Anadolu Efes-Fenerbahçe: 91-70
Fenerbahçe-Anadolu Efes: 84-71
Fenerbahçe-Anadolu Efes: 101-79
Anadolu Efes-Fenerbahçe: 80-72
Fenerbahçe-Anadolu Efes: 91-70
2016-2017 (4-0)
Fenerbahçe- Beşiktaş: 75-69
Fenerbahçe-Beşiktaş: 83-74
Beşiktaş-Fenerbahçe: 80-86
Beşiktaş-Fenerbahçe: 94-98
2017-2018 (4-1)
Fenerbahçe-TOFAŞ: 103-63
Fenerbahçe-TOFAŞ: 86-78
TOFAŞ-Fenerbahçe: 91-88
TOFAŞ-Fenerbahçe: 77-95
Fenerbahçe-TOFAŞ: 94-64
2021-2022 (3-1)
Fenerbahçe-Anadolu Efes: 85-76
Fenerbahçe-Anadolu Efes: 93-78
Anadolu Efes-Fenerbahçe: 103-92
Anadolu Efes-Fenerbahçe: 80-92
2023-2024 (3-1)
Anadolu Efes-Fenerbahçe: 74-85
Anadolu Efes-Fenerbahçe: 70-101
Fenerbahçe-Anadolu Efes: 81-82
Fenerbahçe-Anadolu Efes: 80-72
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