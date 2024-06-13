Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i yenerek 11. şampiyonluğunu kazandı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i yenerek 11. şampiyonluğunu kazandı

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 ile geçerek 11. şampiyonluğuna ulaştı. Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, ilk sezonunda 2 kupa kazandı. Ayrıca, 5 yıl aradan sonra THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e katıldı ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü. Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk serisinde Anadolu Efes'e sadece 1 maçta yenildiği görüldü.

13.06.2024 11:19
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 ile geçerek 11. şampiyonluğuna uzanan Fenerbahçe Beko, Litvanyalı Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünde ilk sezonunda 2 kupa kazandı.

Final serisinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan 4'üncü maçında uzatmalarda 80-72 kazanan Fenerbahçe Beko, 1 yıllık aranın ardından yeniden şampiyonluk sevinci yaşadı.

Yunan başantrenör Dimitris Itoudis ile sezonun ilk yarısında yolların ayrılmasının ardından Sarunas Jasikevicius'u göreve getiren sarı-lacivertli takım, Litvanyalı çalıştırıcıyla başarılı sonuçlara imza attı.

5 yıl sonra Dörtlü Final

THY Avrupa Ligi'nde Jasikevicius'un göreve geldiğinde 13. sırada bulunan Fenerbahçe Beko, sezonun kalanında aldığı başarılı sonuçlarla play-off oynama hakkı kazandı.

Avrupa Ligi'nde Fransa'nın AS Monaco ekibini geçen sarı-lacivertli takım, 5 yıl aradan sonra Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda boy göstermeyi başardı.

Sarı-lacivertli ekip, Dörtlü Final'i dördüncü sırada tamamladı.

8 yıl sonra duble yaptı

Sarunas Jasikevicius yönetiminde Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, lig şampiyonluğunu da kazanarak 8 yıl sonra iki kupayı birden kaldırdı.

Zeljko Obradovic yönetiminde 2015-2016 sezonunda Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğunu alan sarı-lacivertli ekip, aynı performansı Litvanyalı başantrenör yönetiminde de yineledi.

Litvanyalı başantrenörle Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Lig play-off'larında çıktığı 12 maçta 11 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, sadece Anadolu Efes'e 1 maçta yenildi.

6 kez finalde kaybetti, 11 kez kupayı kaldırdı

Fenerbahçe Beko, tarihinde 17. kez final oynadı.

Final serilerinin 6'sında rakiplerine kaybeden sarı-lacivertli takım, 11 kez şampiyonluk yaşadı.

Türkiye'de 1983-1984 sezonundan itibaren oynanan play-off eşleşmelerinde ilk kez 1984-1985'te finale kalmayı başaran sarı-lacivertliler, Galatasaray'a 2-1 kaybederek ikinci oldu.

Fenerbahçe 1992-1993 sezonunda finalde Anadolu Efes'e 3-0, 1994-1995'te de Ülkerspor'a 3-1 yenildi.

Fenerbahçe'nin kaybettiği son 3 final ise Anadolu Efes karşısındaydı.

Ligin 2008-2009 sezonunda seriyi 4-2 kaybeden sarı-lacivertliler, 2018-2019 sezonunda ise 4-3 mağlup oldu. Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunun finalinde de lacivert-beyazlı rakibine 3-0 yenilerek ligi ikinci sırada tamamladı.

Kaybettiği 6 final serisinin ikisinde maç kazanamadan şampiyonluğu kaptıran sarı-lacivertli takım, bu iki seriyi de Anadolu Efes'e karşı oynadı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaştığı final serilerinin maç sonuçları şu şekilde:

Sezon: 1990-1991 (3-2)

TOFAŞ-Fenerbahçe: 86-97

Fenerbahçe-TOFAŞ: 60-61

Fenerbahçe-TOFAŞ: 99-65

TOFAŞ-Fenerbahçe: 76-74

Fenerbahçe-TOFAŞ: 68-57

2006-2007 (4-0)

Fenerbahçe-Anadolu Efes: 82-52

Fenerbahçe-Anadolu Efes: 66-53

Anadolu Efes-Fenerbahçe: 66-78

Anadolu Efes-Fenerbahçe: 76-98

2007-2008 (4-1)

Fenerbahçe- Türk Telekom: 100-72

Fenerbahçe-Türk Telekom: 99-87

Türk Telekom-Fenerbahçe: 87-75

Türk Telekom-Fenerbahçe: 94-96

Fenerbahçe-Türk Telekom: 90-79

2009-2010 (4-2)

Anadolu Efes-Fenerbahçe: 62-78

Anadolu Efes-Fenerbahçe: 73-64

Fenerbahçe-Anadolu Efes: 72-70

Fenerbahçe-Anadolu Efes: 85-79

Anadolu Efes-Fenerbahçe: 83-79

Fenerbahçe-Anadolu Efes: 76-51

2010-2011 (4-2)

Fenerbahçe-Galatasaray: 81-59

Fenerbahçe-Galatasaray: 95-74

Galatasaray-Fenerbahçe: 97-93

Galatasaray-Fenerbahçe: 74-85

Fenerbahçe-Galatasaray: 71-72

Galatasaray-Fenerbahçe: 88-91

2013-2014 (4-3)

Fenerbahçe-Galatasaray: 89-70

Fenerbahçe-Galatasaray: 74-73

Galatasaray-Fenerbahçe: 73-64

Galatasaray-Fenerbahçe: 88-82

Fenerbahçe-Galatasaray: 76-63

Galatasaray-Fenerbahçe: 85-77

Fenerbahçe-Galatasaray: 20-0 (Hükmen)

2015-2016 (4-2)

Anadolu Efes-Fenerbahçe: 85-87

Anadolu Efes-Fenerbahçe: 91-70

Fenerbahçe-Anadolu Efes: 84-71

Fenerbahçe-Anadolu Efes: 101-79

Anadolu Efes-Fenerbahçe: 80-72

Fenerbahçe-Anadolu Efes: 91-70

2016-2017 (4-0)

Fenerbahçe- Beşiktaş: 75-69

Fenerbahçe-Beşiktaş: 83-74

Beşiktaş-Fenerbahçe: 80-86

Beşiktaş-Fenerbahçe: 94-98

2017-2018 (4-1)

Fenerbahçe-TOFAŞ: 103-63

Fenerbahçe-TOFAŞ: 86-78

TOFAŞ-Fenerbahçe: 91-88

TOFAŞ-Fenerbahçe: 77-95

Fenerbahçe-TOFAŞ: 94-64

2021-2022 (3-1)

Fenerbahçe-Anadolu Efes: 85-76

Fenerbahçe-Anadolu Efes: 93-78

Anadolu Efes-Fenerbahçe: 103-92

Anadolu Efes-Fenerbahçe: 80-92

2023-2024 (3-1)

Anadolu Efes-Fenerbahçe: 74-85

Anadolu Efes-Fenerbahçe: 70-101

Fenerbahçe-Anadolu Efes: 81-82

Fenerbahçe-Anadolu Efes: 80-72

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i yenerek 11. şampiyonluğunu kazandı - Son Dakika

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