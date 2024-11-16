Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi'nde Lider - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi'nde Lider

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 10. hafta sonunda liderliğe yükseldi. Anadolu Efes de galip.

16.11.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, 10. hafta maçları sonunda liderliğe yükseldi.

Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 9. hafta maçlarını salı ve çarşamba, 10. hafta müsabakalarını ise perşembe ve cuma günleri oynadı.

Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, çift maç haftasını kayıpsız geçti.

Fenerbahçe Beko, ligin 9. haftasında konuk ettiği Alman ekibi Bayern Münih'i, ABD'li forvet Nigel Hayes-Davis'in son iki periyotta kaydettiği 25 sayıyla 87-76 mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli ekip, 10. haftada ise deplasmanda ligin flaş ekiplerinden Litvanya temsilcisi Zalgris'i 72-65 yendi.

Bu sezon oynadığı 4. deplasman maçını da kazanan Fenerbahçe Beko, organizasyonda üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Toplam 8 galibiyete ulaşan Fenerbahçe Beko, 10. hafta maçları sonunda liderliğe yükseldi.

Anadolu Efes, İspanya'daki iki maçını da kazandı

Haftaya İspanyol temsilcisi Baskonia deplasmanında başlayan Anadolu Efes, son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi 89-84 kazandı.

Haftanın ikinci maçında ise Real Madrid'e konuk olan Anadolu Efes, rakibini 74-64 yenerek bu sezonki 6. galibiyetini elde etti.

Üst üste iki maçını kazanan lacivert-beyazlılar, 10. haftayı 8. sırada tamamladı.

Barcelona liderliği kaptırdı

İspanyol koç Joan Penarroya Rodriguez yönetiminde sezona iyi başlayan Barcelona, çift maç haftasının ilk müsabakasında Sırp koç Zeljko Obradovic'in takımı Partizan'ı deplasmanda 87-79 yendi.

İspanyol temsilcisi, ikinci karşılaşmasında ise ligin yeni ekibi Fransız Paris Basketbol'a sahasında 103-87 mağlup oldu.

Barcelona, evinde aldığı ağır yenilgi sonucunda liderliği Fenerbahçe Beko'ya kaptırdı ve 10. hafta maçları sonunda 7 galibiyette kalarak, averajla 5. sıraya geriledi.

Son şampiyon da 2'de 2 yaptı

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, 9. haftada İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı konuk etti.

Soyunma odasına 10 sayı (37-47), son çeyreğe ise 3 sayı (60-63) geride giren Panathinaikos AKTOR, rakibini 93-87 yenmeyi başardı.

10. haftada ise deplasmanda İtalyan temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı 82-77 yenen son şampiyon Panathinaikos AKTOR, 7 galibiyetle ligde 2. sıraya yükseldi.

MVP'ler Petrusev ile Maledon ve Tj Shorts

THY Avrupa Ligi'nde 9. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Kızılyıldız'dan Filip Petrusev olurken, 10. haftanın MVP'liğini ise LDLC ASVEL'den Theo Maledon ile Paris Basketbol'dan Tj Shorts paylaştı.

Kızılyıldız'ın deplasmanda Fransız temsilcisi Monaco'yu 98-90 yendiği maçta Sırp pivot Filip Petrusev, 25 sayı, 7 ribaunt, 1 asistle 38 verimlilik puanına ulaştı ve 9. haftanın MVP'si olmayı başardı.

Organizasyonun 10. haftasında LDLC ASVEL'in sahasında Kızılyıldız'ı 77-74 yendiği maçta Fransız oyun kurucu Theo Maledon, 26 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve bir top çalmayla 36 verimlilik puanı aldı.

Aynı haftada Paris Basketbol'un Barcelona'yı deplasmanda 103-87 mağlup ettiği maçta ABD'li oyun kurucu Tj Shorts, 24 sayı, 9 asist, 1 ribaund ve 3 top çalmayla aynı verimlilik puanını elde etti.

Sonuçlar ve puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde 9 ve 10. hafta maçlarının sonuçları ile puan durumu şöyle:

9. hafta

Fenerbahçe Beko-Bayern Münih: 87-76

Monaco-Kızılyıldız: 90-98

ALBA Berlin-EA7 Emporio Armani Milan: 105-101

Olympiakos-LDLC ASVEL: 94-92

Panathinaikos AKTOR-Maccabi Playtika: 93-87

Baskonia-Anadolu Efes: 84-89

Real Madrid-Virtus Segafredo Bologna: 98-86

Partizan-Barcelona: 79-87

Paris Basketbol-Zalgiris: 83-77

10. Hafta:

Maccabi Playtika-Olympiakos: 91-94

LDLC ASVEL-Kızılyıldız: 77-74

Bayern Münih-ALBA Berlin: 115-86

Baskonia-Monaco: 75-87

Real Madrid-Anadolu Efes: 64-74

Zalgiris-Fenerbahçe Beko: 65-72

Virtus Segafredo Bologna-Panathinaikos AKTOR: 77-82

Partizan-EA7 Emporio Armani Milan: 81-88

Barcelona-Paris Basketbol: 87-103

Puan durumu:

TakımOGMAYAVP
1Fenerbahçe Beko10827857454016
2Panathinaikos AKTOR10738658095614
3Olympiakos10738598085114
4Paris Basketbol10738488113714
5Barcelona10738518183314
6Bayern Münih10738868602614
7Monaco10648297963312
8Anadolu Efes10648388122612
9Zalgiris1064741732912
10Kızılyıldız10558157892610
11Real Madrid104682482048
12Baskonia1046764782-188
13EA7 Emporio Armani Milan1046840864-248
14Maccabi Playtika1037819860-416
15ASVEL1037788838-506
16Partizan1028791825-344
17Virtus Segafredo Bologna1028796847-514
18ALBA Berlin1028766889-1234

Haftanın maçı: Kızılyıldız-Partizan

THY Avrupa Ligi'nde 11. haftanda Sırbistan derbisi oynanacak. Ioannis Sfairopoulos yönetimindeki Kızılyıldız, Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı konuk edecek.

Mücadele, 21 Kasım Perşembe günü TSİ 22.00'de Stark Arena'da oynanacak.

Fenerbahçe Beko, 20 Kasım Çarşamba günü İtalya deplasmanında Virtus Sagafredo Bologna ile karşılaşacak. Anadolu Efes ise 21 Kasım Perşembe günü sahasında Fransa ekibi Paris Basketbol'u ağırlayacak.

Ligde 11. haftanın maç programı şöyle:

20 Kasım Çarşamba:

22.30 Virtus Sagafredo Bologna-Fenerbahçe Beko (Unipol Arena)

21 Kasım Perşembe:

20.30 Anadolu Efes-Paris Basketbol (Basketbol Gelişim Merkezi)

21.00 Monaco-LDLC ASVEL (Gaston Medecin)

22.00 Kızılyıldız-Partizan (Stark Arena)

22.15 Olympiakos-Baskonia (Barış ve Dostluk)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Maccabi Playtika (Mediolanum Forum)

22.45 Real Madrid-ALBA Berlin (Wizink Center)

22 Kasım Cuma

21.00 Zalgiris-Panathinaikos AKTOR (Zalgirio Arena)

22.30 Bayern Münih-Barcelona (SAP Garden)

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi'nde Lider - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:08 Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi
13:49 Benzine indirim geliyor: Tarih de tutar da belli Benzine indirim geliyor: Tarih de tutar da belli
12:40 Köfteci Yusuf’un ardından bir skandal daha Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti
17:18 AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor
17:04 İstanbul’da Vale Ücretleri 2025’ten İtibaren Sabitleniyor İstanbul'da Vale Ücretleri 2025'ten İtibaren Sabitleniyor
17:02 Tekirdağ’da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu
16:56 Ülkedeki çocukların kaderini değiştirecek yasa meclisten geçti, vekiller mutluluktan havaya uçtu Ülkedeki çocukların kaderini değiştirecek yasa meclisten geçti, vekiller mutluluktan havaya uçtu
16:43 Elon Musk’a şok: Bundesliga ekibi X’i terk etti Elon Musk'a şok: Bundesliga ekibi X'i terk etti
16:42 Kim Jong-Un’dan gövde gösterisi: Yeni insansız hava araçlarıyla BMW’yi havaya uçurdu Kim Jong-Un'dan gövde gösterisi: Yeni insansız hava araçlarıyla BMW'yi havaya uçurdu
16:26 Yapay Zeka, 2025 Asgari Ücret Tahminini Paylaştı Yapay Zeka, 2025 Asgari Ücret Tahminini Paylaştı
16:20 Kızgın boğanın üzerinden atlamak isterken aldığı tek boynuz darbesi ile öldü Kızgın boğanın üzerinden atlamak isterken aldığı tek boynuz darbesi ile öldü
16:13 Cemal Enginyurt, Demokrat Parti’den ayrılıyor mu Zafer Partisi iddiaları sonrası flaş gelişme Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den ayrılıyor mu? Zafer Partisi iddiaları sonrası flaş gelişme
16:08 Donald Trump’ın bakan adayı ABD’li milyarder Elon Musk’tan ilk hamle Donald Trump'ın bakan adayı ABD'li milyarder Elon Musk'tan ilk hamle
16:08 Profesörleri yüksek gelir vaadiyle dolandırmışlar Profesörleri yüksek gelir vaadiyle dolandırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 14:16:05. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi'nde Lider - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.