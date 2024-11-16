Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi'nde Lider

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Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, 10. hafta maçları sonunda liderliğe yükseldi.

Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 9. hafta maçlarını salı ve çarşamba, 10. hafta müsabakalarını ise perşembe ve cuma günleri oynadı.

Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, çift maç haftasını kayıpsız geçti.

Fenerbahçe Beko, ligin 9. haftasında konuk ettiği Alman ekibi Bayern Münih'i, ABD'li forvet Nigel Hayes-Davis'in son iki periyotta kaydettiği 25 sayıyla 87-76 mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli ekip, 10. haftada ise deplasmanda ligin flaş ekiplerinden Litvanya temsilcisi Zalgris'i 72-65 yendi.

Bu sezon oynadığı 4. deplasman maçını da kazanan Fenerbahçe Beko, organizasyonda üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Toplam 8 galibiyete ulaşan Fenerbahçe Beko, 10. hafta maçları sonunda liderliğe yükseldi.

Anadolu Efes, İspanya'daki iki maçını da kazandı

Haftaya İspanyol temsilcisi Baskonia deplasmanında başlayan Anadolu Efes, son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi 89-84 kazandı.

Haftanın ikinci maçında ise Real Madrid'e konuk olan Anadolu Efes, rakibini 74-64 yenerek bu sezonki 6. galibiyetini elde etti.

Üst üste iki maçını kazanan lacivert-beyazlılar, 10. haftayı 8. sırada tamamladı.

Barcelona liderliği kaptırdı

İspanyol koç Joan Penarroya Rodriguez yönetiminde sezona iyi başlayan Barcelona, çift maç haftasının ilk müsabakasında Sırp koç Zeljko Obradovic'in takımı Partizan'ı deplasmanda 87-79 yendi.

İspanyol temsilcisi, ikinci karşılaşmasında ise ligin yeni ekibi Fransız Paris Basketbol'a sahasında 103-87 mağlup oldu.

Barcelona, evinde aldığı ağır yenilgi sonucunda liderliği Fenerbahçe Beko'ya kaptırdı ve 10. hafta maçları sonunda 7 galibiyette kalarak, averajla 5. sıraya geriledi.

Son şampiyon da 2'de 2 yaptı

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, 9. haftada İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı konuk etti.

Soyunma odasına 10 sayı (37-47), son çeyreğe ise 3 sayı (60-63) geride giren Panathinaikos AKTOR, rakibini 93-87 yenmeyi başardı.

10. haftada ise deplasmanda İtalyan temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı 82-77 yenen son şampiyon Panathinaikos AKTOR, 7 galibiyetle ligde 2. sıraya yükseldi.

MVP'ler Petrusev ile Maledon ve Tj Shorts

THY Avrupa Ligi'nde 9. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Kızılyıldız'dan Filip Petrusev olurken, 10. haftanın MVP'liğini ise LDLC ASVEL'den Theo Maledon ile Paris Basketbol'dan Tj Shorts paylaştı.

Kızılyıldız'ın deplasmanda Fransız temsilcisi Monaco'yu 98-90 yendiği maçta Sırp pivot Filip Petrusev, 25 sayı, 7 ribaunt, 1 asistle 38 verimlilik puanına ulaştı ve 9. haftanın MVP'si olmayı başardı.

Organizasyonun 10. haftasında LDLC ASVEL'in sahasında Kızılyıldız'ı 77-74 yendiği maçta Fransız oyun kurucu Theo Maledon, 26 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve bir top çalmayla 36 verimlilik puanı aldı.

Aynı haftada Paris Basketbol'un Barcelona'yı deplasmanda 103-87 mağlup ettiği maçta ABD'li oyun kurucu Tj Shorts, 24 sayı, 9 asist, 1 ribaund ve 3 top çalmayla aynı verimlilik puanını elde etti.

Sonuçlar ve puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde 9 ve 10. hafta maçlarının sonuçları ile puan durumu şöyle:

9. hafta

Fenerbahçe Beko-Bayern Münih: 87-76

Monaco-Kızılyıldız: 90-98

ALBA Berlin-EA7 Emporio Armani Milan: 105-101

Olympiakos-LDLC ASVEL: 94-92

Panathinaikos AKTOR-Maccabi Playtika: 93-87

Baskonia-Anadolu Efes: 84-89

Real Madrid-Virtus Segafredo Bologna: 98-86

Partizan-Barcelona: 79-87

Paris Basketbol-Zalgiris: 83-77

10. Hafta:

Maccabi Playtika-Olympiakos: 91-94

LDLC ASVEL-Kızılyıldız: 77-74

Bayern Münih-ALBA Berlin: 115-86

Baskonia-Monaco: 75-87

Real Madrid-Anadolu Efes: 64-74

Zalgiris-Fenerbahçe Beko: 65-72

Virtus Segafredo Bologna-Panathinaikos AKTOR: 77-82

Partizan-EA7 Emporio Armani Milan: 81-88

Barcelona-Paris Basketbol: 87-103

Puan durumu:

Takım O G M A Y AV P 1 Fenerbahçe Beko 10 8 2 785 745 40 16 2 Panathinaikos AKTOR 10 7 3 865 809 56 14 3 Olympiakos 10 7 3 859 808 51 14 4 Paris Basketbol 10 7 3 848 811 37 14 5 Barcelona 10 7 3 851 818 33 14 6 Bayern Münih 10 7 3 886 860 26 14 7 Monaco 10 6 4 829 796 33 12 8 Anadolu Efes 10 6 4 838 812 26 12 9 Zalgiris 10 6 4 741 732 9 12 10 Kızılyıldız 10 5 5 815 789 26 10 11 Real Madrid 10 4 6 824 820 4 8 12 Baskonia 10 4 6 764 782 -18 8 13 EA7 Emporio Armani Milan 10 4 6 840 864 -24 8 14 Maccabi Playtika 10 3 7 819 860 -41 6 15 ASVEL 10 3 7 788 838 -50 6 16 Partizan 10 2 8 791 825 -34 4 17 Virtus Segafredo Bologna 10 2 8 796 847 -51 4 18 ALBA Berlin 10 2 8 766 889 -123 4 Haftanın maçı: Kızılyıldız-Partizan THY Avrupa Ligi'nde 11. haftanda Sırbistan derbisi oynanacak. Ioannis Sfairopoulos yönetimindeki Kızılyıldız, Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı konuk edecek. Mücadele, 21 Kasım Perşembe günü TSİ 22.00'de Stark Arena'da oynanacak. Fenerbahçe Beko, 20 Kasım Çarşamba günü İtalya deplasmanında Virtus Sagafredo Bologna ile karşılaşacak. Anadolu Efes ise 21 Kasım Perşembe günü sahasında Fransa ekibi Paris Basketbol'u ağırlayacak. Ligde 11. haftanın maç programı şöyle: 20 Kasım Çarşamba: 22.30 Virtus Sagafredo Bologna-Fenerbahçe Beko (Unipol Arena) 21 Kasım Perşembe: 20.30 Anadolu Efes-Paris Basketbol (Basketbol Gelişim Merkezi) 21.00 Monaco-LDLC ASVEL (Gaston Medecin) 22.00 Kızılyıldız-Partizan (Stark Arena) 22.15 Olympiakos-Baskonia (Barış ve Dostluk) 22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Maccabi Playtika (Mediolanum Forum) 22.45 Real Madrid-ALBA Berlin (Wizink Center) 22 Kasım Cuma 21.00 Zalgiris-Panathinaikos AKTOR (Zalgirio Arena) 22.30 Bayern Münih-Barcelona (SAP Garden)

Kaynak: AA