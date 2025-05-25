EuroLeague Final Four finalinde Monaco'yu 81-70'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu oldu.
Temsilcimizin tarihinde 2. kez Avrupa'nın en büyük kupasının sahibi olması sarı-lacivertli taraftarları sokaklara döktü.
İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde yoğunlaşan kutlamalarda taraftarlar yağmur altında marşlar ve tezahüratlarla şampiyonluğu doyasıya kutladı.
Büyük coşku yaşayan Fenerbahçeliler, araçlarla oluşturdukları konvoyla da renkli görüntüler sergiledi.
Kaynak: DHA/ İHA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi - Son Dakika
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