Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN Finali Yarın Başlıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN Finali Yarın Başlıyor

12.06.2026 10:07
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında yarın başlıyor.

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi, yarın başlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak serinin ilk maçı, saat 20.00'de başlayacak.

Final serisinde üç galibiyete ulaşan takım, şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Play-off final serisinin ilk 2 müsabakası, normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. Üçüncü ve gerekmesi halinde dördüncü mücadele Beşiktaş'ın sahasında yapılacak. İlk 4 karşılaşmada eşitlik olması durumunda şampiyon, sarı-lacivertli ekibin sahasındaki 5. ve son karşılaşmada belli olacak.

Takımların final yolculuğu

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu Fenerbahçe Beko zirvede, Beşiktaş GAİN ikinci sırada tamamladı.

İki takımın da 25 galibiyet ve 5 yenilgi yaşadığı normal sezonda sarı-lacivertli ekip, ikili averajda siyah-beyazlı takıma üstünlük kurarak zirvenin sahibi oldu.

Fenerbahçe, çeyrek finalde Safiport Erokspor'u, yarı finalde Anadolu Efes'i eleyerek finale yükseldi. Beşiktaş ise çeyrek finalde Galatasaray MCT Technic'i, yarı finalde de Bahçeşehir Koleji'ni saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe, ligde 13. şampiyonluğun peşinde

Sarı-lacivertli ekip, Basketbol Süper Ligi'nde 3'ü üst üste olmak üzere 13. şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak.

Ligde ilk kez 1990-1991 sezonunda mutlu sona ulaşan sarı-lacivertli takım, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025'te kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş'ta hedef, 14 yıllık özleme son vermek

Siyah-beyazlı ekip, Basketbol Süper Ligi'nde 14 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek için mücadele edecek.

Ligde ilk kez 1974-1975 sezonunda zirvede yer alarak kupanın sahibi olan Beşiktaş, 2011-2012'de ise ikinci ve son şampiyonluğunu elde etti.

Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde art arda ikinci kez finale çıkma başarısı gösteren siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'ye üstünlük kurarak ligde 14 yıl sonra kupanın sahibi olmaya çalışacak.

İki takım arasında son 4 finalin galibi Fenerbahçe Beko

Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş GAİN ile oynadığı son 4 şampiyonluk maçını kazanmayı başardı.

İki takım, iki kez Türkiye Kupası finali (2025, 2026), birer defa da Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi (2025) ve Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında (2025) karşı karşıya geldi.

Basketbol Süper Ligi final serisinde Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak şampiyon olan Fenerbahçe Beko, 2 kez Türkiye Kupası finali ve bir defa Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında da siyah-beyazlıları mağlup ederek kupaları müzesine götürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN Finali Yarın Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tuğba Tekin Tuğba Tekin:
    fenerbahçe tabii ki favori ama beşiktaş bu sezon gerçekten iyi bir basketbol oynadı. başantrenörün gelişi takımı çok değiştirdi. yine de finali kazanır mı kazanmaz mı o ayrı meseledir ama deneyecekleri kesin. umarım iyi bir seri olur ve basketbolun kazanması sağlanır 0 0 Yanıtla
  • Şermin Temizer Şermin Temizer:
    beşiktaş diyor ama 14 yıllık özlem falan bunlar boş konuşmalar! 0 0 Yanıtla
  • Hümeyra Zurnacı Hümeyra Zurnacı:
    ya tamam güzel de bu sefer kurallar düzgün uygulanıyo mu acaba çünkü geçen seneye bakınca garip şeyler olmuş gibi geliyo bana 0 0 Yanıtla
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