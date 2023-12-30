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Fenerbahçe Beko, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 97-90 mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 97-90 mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında sahasında Bursaspor İnfo Yatırım'ı 97-90 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe 11. galibiyetini alırken, Bursaspor İnfo Yatırım 7. kez yenilgiyle ayrıldı. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, tüm kulvarlarda çıktığı 7. maçını da kazandı.

Fenerbahçe Beko, Bursaspor İnfo Yatırım\'ı 97-90 mağlup etti
30.12.2023 - 20:19,
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Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Fatih Güler

Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 10, Melih Mahmutoğlu 11, Hayes-Davis, Tarık Biberoviç 17, Sertaç Şanlı 4, Motley 17, Mert Emre Ekşioğlu 3, Dorsey 2, Madar 25, Sestina 8

Bursaspor İnfo Yatırım: Michineau 8, David Mutaf 3, Brown 20, Young 12, Hamilton 9, Floyd 31, Ömer Utku Al 2, Ahmet Can Duran 2, Mehmet Atalan, Metin Türen 3

1. Periyot: 25-19

Devre: 44-48

3. Periyot: 73-71

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Bursaspor İnfo Yatırım'ı 97-90 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, ligde 11. galibiyetini aldı. Bursaspor İnfo Yatırım ise sahadan 7. kez yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 7. müsabakayı da kazanmayı başardı.

Kaynak: AA
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