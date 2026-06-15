Fenerbahçe Beko Derbide Beşiktaş'ı Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Beko Derbide Beşiktaş'ı Yendi

15.06.2026 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, play-off final serisi ikinci maçında Beşiktaş GAİN'i 93-68 ile geçti ve durumu 1-1 yaptı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar

Fenerbahçe Beko: Hall 4, Horton-Tucker 16, Tarık Biberovic 10, Melli 12, Birch 5, Metecan Birsen, Baldwin 17, de Colo 4, Onuralp Bitim 11, Jantunen 11, Melih Mahmutoğlu 3, Emre Ekşioğlu

Beşiktaş GAİN: Mathews 8, Doston 7, Thomas 7, Anthony Brown 17, Sertaç Şanlı 9, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 2, Morgan 2, Canberk Kuş, Vitto Brown 12, Ata Özbek

1. Periyot: 23-18

Devre: 50-37

3. Periyot: 72-51

Beş faulle çıkanlar: 37.05 Metecan Birsen (Fenerbahçe Beko), 39.04 Vitto Brown (Beşiktaş GAİN)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Beşiktaş GAİN'i 93-68 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Derbiye etkili başlayan Beşiktaş GAİN, 4. dakikada 8-2'lik üstünlük yakaladı. Savunmasını sertleştiren ve Horton-Tucker'ın sayılarıyla toparlanan Fenerbahçe Beko, Melli'nin dış atışıyla 5. dakikada öne geçti: 9-8. Üç sayı çizgisinin gerisinden skor üretmeye çalışan siyah-beyazlılar karşısında boyalı alanı iyi kullanarak üst üste basketler bulan sarı-lacivertli takım, ilk periyodu 23-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe istekli başlayan Fenerbahçe, Tarık Biberovic ile Melli'nin kazandırdığı sayılarla 12. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 30-20. Periyodun kalan bölümünde hücumda yüksek yüzdeli atışlar bulmaya devam eden ve farkı 14'e kadar çıkaran sarı-lacivertliler, soyunma odasına 50-37 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte kontrolü iyice eline geçiren Fenerbahçe Beko, farkı 21'e kadar çıkardı periyodu 72-51 önde bitirdi.

Dördüncü ve son periyotta rahat oyun sergileyerek farkı açan sarı-lacivertli takım, derbiyi 93-68 kazandı ve seride durumu 1-1'e getirdi.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin üçüncü müsabakası, 17 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Jasikevicius ihraç edildi

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, ilk periyotta ihraç edildi.

Litvanyalı çalıştırıcı, hakeme itirazları nedeniyle 4. dakikada ilk teknik faulünü aldı.

Jasikevicius, 9. dakikada bir pozisyondan sonra maçın birinci hakemi Emin Moğulkoç ile yaşadığı diyaloğun ardından ikinci teknik faulü alarak diskalifiye oldu.

Jonah Mathews maça devam edemedi

Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Jonah Mathews, ikinci çeyrekte sakatlık yaşadı.

Mathews, mücadelenin 17. dakikasında saha kenarına geldi. Aşil tendonundan sakatlanan 28 yaşındaki basketbolcu, maça devam edemedi ve "kopma" şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Derbiyi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yan yana izledi.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Olaylar, Yaşam, Gain, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko Derbide Beşiktaş'ı Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de atıyla gölete giren şahıs boğuldu Eskişehir'de atıyla gölete giren şahıs boğuldu
Mersin’de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu Mersin'de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu
Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı
İsveç’ten Dünya Kupası’na gol şov Tunus’u resmen parçaladılar İsveç'ten Dünya Kupası'na gol şov! Tunus'u resmen parçaladılar
Silivri Belediyesi’ne ’yolsuzluk’ soruşturması şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturması; şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Makas atarak yarışan iki otomobil kaza yaptı: 5 yaralı Makas atarak yarışan iki otomobil kaza yaptı: 5 yaralı
ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı Altın fırladı, petrol çakıldı ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı! Altın fırladı, petrol çakıldı

22:49
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in son görüntüleri ortaya çıktı
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı
21:54
İspanyol futbolcu Rafa Mir’e cinsel saldırı ve yaralama suçlarından 8.5 yıl hapis
İspanyol futbolcu Rafa Mir'e cinsel saldırı ve yaralama suçlarından 8.5 yıl hapis
21:46
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
21:24
Hayatını kaybeden Ece İrtem’in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar
Hayatını kaybeden Ece İrtem'in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar
21:00
ABD’den İsrail’e: Lübnan’dan kademeli olarak çekil
ABD'den İsrail'e: Lübnan'dan kademeli olarak çekil
20:59
Büyük sürpriz İspanya, Yeşil Burun Adaları’nı yenemedi
Büyük sürpriz! İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi
19:53
AK Parti Milletvekili Faruk Çelik’ten baraj inşaatını tamamlamayan şirkete tepki: Ya yapın ya da defolun gidin
AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten baraj inşaatını tamamlamayan şirkete tepki: Ya yapın ya da defolun gidin
19:42
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ve İran’a uyarı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve İran'a uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 23:11:49. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko Derbide Beşiktaş'ı Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.