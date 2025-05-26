Fenerbahçe Beko EuroLeague Şampiyonu, Bilecik\'te Coşkulu Kutlama

Bilecik'te EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 yenen Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk maçını yüzlerce kişi maçı dev ekranda izlerken, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Başkan Subaşı şampiyon Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de (THY Avrupa Ligi) şampiyonluk için dün Abu Dabi'de Monaco'yla karşı karşıya geldi. Maçı Bilecik Atatürk Parkı'ndan yüzlerce kişi belediye tarafından kurulan dev ekranda izledi. Maçı 81-70 kazanan Fenerbahçe Beko EuroLeague şampiyonu olurken, kent merkezinde taraftarlar araç konvoyu oluşturdu. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, EuroLeague'de şampiyon Fenerbahçe'ye tebrik ederek, dün Atatürk Parkın'da yüzerce kişinin maç heyecanı yaşadığı söyledi. Subaşı, "Temsilcimiz Fenerbahçe ile Monaco arasında gerçekleşen EuroLeague Final Four Final maçı Atatürk Parkı'da vatandaşlarımızın katılımıyla izlendi. Şampiyon Fenerbahçe'yi bir kez daha yürekten tebrik ediyoruz" dedi. - BİLECİK