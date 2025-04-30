Fenerbahçe Beko Final-Four'a Yükseldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko Final-Four'a Yükseldi

Fenerbahçe Beko Final-Four\'a Yükseldi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Play-Off'ta Paris Basket'i yenerek 7. kez Final-Four'a adını yazdırdı.

30.04.2025 16:40
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FENERBAHÇE Beko, EuroLeague Play-Off üçüncü maçında Paris Basket'i 98-88 mağlup ederek 7'nci kez Final-Four'a adını yazdırırken sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncusu Sertaç Şanlı da kariyerinin 6'ncı Final-Four heyecanını yaşayacak.

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki 18 bin kapasiteli Etihad Arena'da 6'ncı kez Final-Four'da parkeye çıkacak. Milli basketbolcu, EuroLeague'de 6 kez Final-Four'a kalarak adını tarihe yazdırdı. Anadolu Efes, Barcelona ve Fenerbahçe Beko formaları ile Final Four'da boy gösteren Şanlı kariyerindeki ilk Final-Four heyecanını Anadolu Efes'te yaşadı. Sertaç Şanlı'nın da formasını giydiği Anadolu Efes, 2018-19 sezonunda Euroleague'de final oynarken, CSKA Moskova'ya 91-81yenilerek ikincilikle yetinmişti. Pandemi dönemi sebebi ile iptal edilen 2019-2020 sezonunun ardından 2020-2021 sezonunda tekrar Final-Four'a kalan Sertaç Şanlı'nın oynadığı Anadolu Efes, finalde Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu. 2021 yılında Barcelona'ya transfer olan Sertaç Şanlı, yeni takımı ile de Euroleague'de Final Four'a kalma başarısı gösterdi. Milli basketbolcunun formasını giydiği İspanyol ekibi, organizasyonu üçüncü sırada tamamladı. 2022-2023 sezonunda Barcelona forması ile ikinci kez Final-Four heyecanı yaşayan milli basketbolcu, bu kez de yarı finalde Monaco'ya 66-68 mağlup olarak 4'üncü oldu.

Sertaç Şanlı, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe Beko formasıyla Türkiye'ye döndü. Sarı-lacivertli ekiple Final-Four heyecanı yaşayan Sertaç Şanlı, yarı finalde takımının Panathinaikos'a 73-57'lik skorla mağlup olmasıyla organizasyonda üçüncülük kazandı.

Bu sezonda da istikrarlı performans gösteren Şanlı, Paris Basketball karşısında kazanılan play-off serisi sonrası Fenerbahçe ile üst üste iki, kariyerinin ise 6'ncı Final-Four heyecanını yaşayacak. Paris Basketball ile oynanan ikinci maçta sakatlık yaşayan Şanlı, deplasmanda oynanan mücadelede forma giyememişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko Final-Four'a Yükseldi - Son Dakika

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