THY Euroleague yarı finalinde Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler pazar günü finalde Olympiakos-Monaco maçının galibiyle oynayacak.
Salon: Etihad Arena
Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Mehdi Difallah (Fransa)
Fenerbahçe: Nigel Hayes 7, Devon Hall 18, Khem Birch 2, Marko Guduric 3, Bonzie Colson 3, Wade Baldwin 10, Errick McCollum 13, Tarık Biberovic 15, Nicolo Melli 9, Dyshawn Pierre 2, Sertaç Şanlı
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Panathinaikos: Jerian Grant 15, Cedi Osman 22, Juancho Hernangomez 5, Kendrick Nunn 19, Wenyen Gabriel 4, Kostas Sloukas, Mathias Lessort, Kostas Mitoglou, Penagiotis Kalaitzakis, Lorenzo Brown, Ömer Yurtseven 2
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 22-14 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 38-33 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 55-48 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko Finale Yükseldi! - Son Dakika
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