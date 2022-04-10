Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef maçı yarın oynanacak - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası derbi maçına sahne olacak.

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef, derbi mücadelesinde yarın karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 21 galibiyet ve 5 yenilgisi olan Fenerbahçe Beko, lider durumda bulunuyor. Oynadığı 26 maçta 16 galibiyet ve 10 yenilgi alan Galatasaray Nef ise yeni başantrenörü Andreas Pistiolis yönetiminde son 3 maçını kazandı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 86-76 kazanmıştı.