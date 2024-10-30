Fenerbahçe Beko, Maccabi'yi Son Anda Yendi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Maccabi'yi Son Anda Yendi

Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika'yı 84-82 ile mağlup ederek 4. galibiyetini aldı.

30.10.2024 00:16
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Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Michele Rossi (İtalya), Luka Kardum (Hırvatistan)

Fenerbahçe Beko: Baldwin 4, Hall 16, Hayes-Davis 20, Colson 1, Birch, Melli 3, Mays 13, Tarık Biberovic 15, Pierre, Guduric 4, Marjanovic 8

Maccabi Playtika: Hoard 20, Jokubaitis 9, Dibartolomeo 3, Randolph 14, Rivero 13, Lee 13, Kaba, Menco, Sorkin 7, Rayman 3, Cohen

1. Periyot: 16-21

Devre: 38-40

3. Periyot: 58-67

Beş faulle oyundan çıkan: 36.36 Melli (Fenerbahçe Beko)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 84-82 yendi.

Fenerbahçe Beko ligde 4 . galibiyetini alırken, İsrail ekibi ise 4. kez yenildi.

Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde İstanbul'da yapılması gereken maç, Avrupa Ligi yönetiminin güvenlik tedbirlerini gerekçe göstermesi sebebiyle Litvanya'nın Kaunas kentinde oynandı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Maccabi Playtika, ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan İsrail ekibi, soyunma odasına 40-38 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte dış şutlarla etkili olan Maccabi Playtika, 27. dakikada farkı 11 sayıya (46-57) çıkardı. İsrail temsilcisi, final periyoduna 9 sayılık avantajla girdi: 58-67.

Son çeyrekte Nigel Hayes-Davis'in skorer oyunuyla maça ortak olan Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'in 3 sayılık basketiyle 36. dakikada öne geçti: 77-76. Son bölümde daha az hata yapan Fenerbahçe Beko, rakibinin son topu iyi kullanamamasıyla sahadan 84-82 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Basketbol, Litvanya, Kaunas, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Maccabi'yi Son Anda Yendi - Son Dakika

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