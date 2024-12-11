Fenerbahçe Beko Monaco ile Buluşuyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.
İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Sarı-lacivertliler, bu sezon organizasyonda yaptığı 14 maçta 10 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 2. sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 5 maç yenilgi yaşayan Monaco ise 4. sırada bulunuyor.
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