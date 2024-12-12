Fenerbahçe Beko, Monaco'ya Yenildi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Monaco'ya Yenildi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Monaco'ya 99-69 mağlup oldu; taraftardan Koç'a istifa çağrısı.

12.12.2024 23:46
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Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)

Fenerbahçe Beko: Baldwin 13, Tarık Biberovic 7, Hayes-Davis 28, Colson 1, Sertaç Şanlı 10, Guduric 2, Melli 2, Mays 2, Birch 4, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu

Monaco: James 21, Loyd 12, Blossomgame 11, Tarpey 5, Motiejunas 9, Papagiannis 6, Okobo 19, Begarin, Brown 9, Strazel 5, Jaiteh 2

1. Periyot: 19-17

Devre: 38-43

3. Periyot: 54-72

Beş faulle çıkanlar: 31.26 Papagiannis (Monaco), 34.06 Guduric (Fenerbahçe Beko)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Fransa ekibi Monaco'ya 99-69 mağlup oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 5. yenilgisini yaşadı. Monaco ise 10. galibiyetini aldı.

Pota altını etkili kullanan Monaco karşısında Hayes-Davis ile 11 sayı bulan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 19-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko, Baldwin-Sertaç Şanlı ikilisinin kazandırdığı sayılarla etkili olmaya çalıştı. Hücumda sarı-lacivertlilere üstünlük kuran ve birçok oyuncusundan skor katkısı alan Monaco, soyunma odasına 43-38 önde gitti.

Üçüncü periyoda 5-0'lık seriyle başlayan konuk takım, 22. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 38-48. Fenerbahçe Beko'nun farkı 6 sayıya (44-50) kadar indirmesinin ardından Monaco'da yıldız oyuncu Mike James sahneye çıktı. Fransa temsilcisi, dış atışlarda isabet bulamayan sarı-lacivertliler karşısında James'in yönlendirdiği hücumlardan bulduğu basketlerle farkı açtı ve son çeyreğe 72-54 üstün girdi.

Son çeyrekte oldukça rahat bir oyun sergileyen ve bir ara farkı 32'ye kadar yükselten Monaco, karşılaşmadan 99-69 galip ayrıldı.

Fransa ekibinde milli basketbolcu Furkan Korkmaz, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Furkan, mücadeleyi saha kenarından takip etti.

Taraftarlardan Ali Koç'a istifa çağrısı

Fenerbahçe taraftarı, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.

Taraftarlar, Monaco'nun Fenerbahçe Beko karşısında farkı açtığı dördüncü çeyrekte başkan Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, ayrıca eski başkan Aziz Yıldırım'ın lehine de tezahürat yaptı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Fenerbahçe, Basketbol, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Monaco'ya Yenildi - Son Dakika

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