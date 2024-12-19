Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague maçı salgın nedeniyle ertelendi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague maçı salgın nedeniyle ertelendi

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Fenerbahçe Beko'nun bugün oynanması planlanan THY EuroLeague maçı, Paris Basketbol takımının yaşadığı salgın nedeniyle ertelendi. Paris takımında karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve bu durumun EuroLeague kurallarına aykırı olması sebebiyle maç ileri bir tarihe ertelendi.

19.12.2024 14:50  Güncelleme: 14:59
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 17. haftasında oynanması gereken Paris Basketbol maçıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada bu akşam oynanacak karşılaşma öncesinde Paris Basketbol'da maça çıkacak sayıda oyuncu bulunmadığı için mücadelenin ertelendiği belirtildi.

MAÇ ERTELENDİ

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Paris Basketbol ve Fenerbahçe Beko arasında 19 Aralık Perşembe günü (bugün) oynanması planlanan EuroLeague 17. hafta mücadelesi, Paris Basketball takımının yaşadığı salgın dolayısıyla karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve bu durumda geçerli olan EuroLeague kuralları gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Karşılaşmanın oynanacağı yeni tarih, Kulübümüz ile istişare edilerek belirlenecek ve EuroLeague tarafından ilerleyen günlerde paylaşılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague maçı salgın nedeniyle ertelendi
Fenerbahçe Beko\'nun EuroLeague maçı salgın nedeniyle ertelendi

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague maçı salgın nedeniyle ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat eser:
    paris hükmen mağlup sayılmalı süt oğlanları bunların tötüne arı soksa maçlar erteleniyor yok böyle saçmalık 8 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KUŞ GRİBİ OLMUSLAR KUSLAR ITLAF EDILMELI SERCE, KARGA, NE VARSA .BU SON DAKİKA DA KURTULUR KUSLARDAN 0 0 Yanıtla
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