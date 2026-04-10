Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e Yenildi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 37'nci haftasında evinde konuk ettiği Real Madrid'e 74-69 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve Real Madrid Başantrenörü Sergio Scariolo açıklamalarda bulundu. Açıklamalarına rakip takımı tebrik ederek başlayan Jasikevicius, "Çok iyi bir basketbol karşılaşması oldu. Ben oyuncularımın kesinlikle maça yaklaşımlarından ve sergiledikleri efordan çok memnunum. EuroLeague'in en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Bence galibiyeti belirleyen detaylardı. Bu akşam 2 kez önemli avantaj sağladık. Maç içerisinde çok spesifik anlarda çözüm üretmekte zorlandık. Bazı önemli atışlar kaçırdık. Bugün galibiyeti detayların belirlediğini söyleyebilirim ama tekrar altını çizmek zorundayım; bugün takımın oyuna yaklaşımı, kazanma ve savaşma ruhundan oldukça memnunum" şeklinde konuştu.

Brandon Boston Jr.'ın maç içindeki başarılı performansını da değerlendiren Jasikevicius, "Kesinlikle harika bir performans gösterdi. Bu sene performans anlamında kendisinden birkaç kez bunu görmüştük. Fenerbahçe'de oynayan oyuncuların istikrarlı bir şekilde bu performansı ortaya koyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'EN ÖNEMLİ ŞEY, EN İYİ DURUMUMUZA TEKRAR ULAŞMAK'

Takımın son haftalardaki performansı hakkında yorumlarda bulunan 50 yaşındaki Litvanyalı başantrenör, "Dışarıdaki düşüncelerin karamsar olması bizi etkilemiyor çünkü soyunma odası bizim gizli alanımız, gizli bölgemiz burada yaşananlar bize saklı. Aslında ben koç olarak ilk sıradayken de takıma neler söylediğimi, neler beklediğimi biliyorum. Elbette birçok farklı nedenden sorunlar olacağını biliyorduk. Bunu öngörüyorduk. Aslına bakarsanız bunlar biraz daha geç geldi ama biz hiçbir sorunu mazeret olarak kullanmıyoruz. Bizim için en önemli şey, en iyi durumumuza tekrar ulaşmak ve sezonun en kritik bölümü olan son 2 ayda bu performansa geri dönmek" diyerek konuştu.

SERGIO SCARIOLO: TAKIM OLARAK HARİKA BİR KARAKTER ORTAYA KOYDUK

Real Madrid Başantrenörü Sergio Scariolo ise, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu akşam çok zorlu bir atmosferde oynadık ama takım olarak harika bir karakter ortaya koyduk. Deplasmanda böyle büyük bir galibiyette ihtiyacımız vardı" dedi.