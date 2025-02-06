Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i 78-67 Yenerek EuroLeague'deki İkinciliğini Korudu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i 78-67 Yenerek EuroLeague'deki İkinciliğini Korudu

Fenerbahçe Beko, Real Madrid\'i 78-67 Yenerek EuroLeague\'deki İkinciliğini Korudu

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 26. haftasında Real Madrid'i konuk etti ve maçı 78-67 kazanarak 2. sıradaki yerini korudu. Maçın en skorer oyuncusu ise 20 sayıyla Nigel Hayes-Davis oldu. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, maçı yerinde takip etti.

06.02.2025 22:37  Güncelleme: 22:40
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SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehdi Difallah, Olegs Latisevs, Guido Giovannetti

FENERBAHÇE BEKO: McCollum 19, Melli 3, Sertaç Şanlı, Hayes-Davis 20, Tarık Biberovic 7, Hall 6, Pierre 4, Guduric 10, Zagars 5, Bango, Colson 4, Birch

REAL MADRİD: Smith JR 6, Abelde 6, Campazzo 11,Rathan-May 3, Gonzalez 2, Garuba 5, Ibaka 6, Fernando 5, Tavares 7, Llull 7, Feliz 9

1'İNCİ PERİYOT: 16-16

DEVRE: 40-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-47

Turkish Airlines EuroLeague'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe Beko, evinde İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırladı. Her iki takımın da etkili savunmayla başladığı ilk periyodun ilk sayısı 4'üncü dakikanın sonlarında Nigel Hayes'ten geldi. İlk periyot 16-16 beraberlikte tamamlandı. 2'nci periyoda McCollum'un sayılarıyla başlayan sarı-lacivertliler, yine McCollum'un nokta koyduğu ilk yarıyı 40-28 önde kapadı. İkinci yarıya da savunma direncini koruyarak başlayan Fenerbahçe, bu çeyrekten de farkı koruyarak 58-47 önde ayrıldı. Son periyodun başında Taveres ile içeriden sayılar üreten konuk ekibe dışarıdan Nigel Hayes'in dış şutlarıyla yanıt veren sarı-lacivertliler farkı 20 sayıya kadar çıkardı. Son dakikalarda da hata yapmayan Fenerbahçe Beko, maçtan da 78-67 galip ayrıldı.

Bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe Beko bu sonuçla EuroLeague'de 17'nci galibiyetini alarak 2'nci sıradaki yerini korudu. Maçın en skorer ismi ise 20 sayı ile ev sahibi ekipten Nigel Hayes-Davis oldu.

JOSE MOURINHO VE FUTBOLCULAR MAÇI YERİNDE TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve sarı-laciverti futbolcular, EuroLeague'in 26'ncı haftasında oynanan Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçını yerinde takip etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gelen Mourinho ve futbolcular, basketbol takımına destek oldu. Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar, Portekizli teknik adamla fotoğraf çektirdi ve futbolculara tezahüratlarda bulundular.

BANGO İLK MAÇINA ÇIKTI

İspanya Ligi ekiplerinden Casademont Zaragoza'dan transfer edilen Jilson Bango, Real Madrid maçında ilk kez parkeye çıktı.

Kaynak: DHA

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