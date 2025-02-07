Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Yenerek 2. Sırayı Korudu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Yenerek 2. Sırayı Korudu

Fenerbahçe Beko, Real Madrid\'i Yenerek 2. Sırayı Korudu

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 26. haftasında Real Madrid'i 78-67 mağlup ederek 17. galibiyetini aldı. Maçta Guduric'in asist ile yaptığı basket ve McCollum'un performansı dikkat çekti. Mourinho ve futbolcular da maçı izleyerek takıma destek oldular.

07.02.2025 11:00  Güncelleme: 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i devirerek 2'nci sıradaki yerini korudu

Gürsoy OLCA- Doğukan DEMİRKIRDI/İSTANBUL, –TURKISH Airlines EuroLeague'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe Beko, evinde ağırladığı Real Madrid'i 78-67 yenerek 17'nci galibiyetini aldı ve 2'nci sıradaki yerini korudu.

Sarı lacivertlilerin galibiyetle ayrıldığı maçın içinde ve maç sonrası dikkat çekici anlar yaşandı.

GUDURİC-TAVARES PASLAŞMASI

2'nci yarının 2'nci dakikasında Guduric'in bulduğu basket ise EuroLeague'in resmi internet sitesinde maç gecesinin sihirli anları arasında gösterildi. Topu pota altından oyuna sokmaya çalışan Fenerbahçe'de Gudiric topu pota altındaki Tavares'in sırtına atarak geri aldı ve sayıyı yaptı. Bu sayının asistini bir anlamda rakip takım oyuncusu Tavares'e yaptırmış oldu.

MCCOLLUM YİNE PARLADI

Karşıyaka'da yaşanan krizin ardından takımından ayrılan ve Fenerbahçe'ye transfer olan Eric McCollum kısa sürede takıma adapte oldu. Bu maçta 19 sayı üreten başarılı guard özgüvenli oyunu ile dikkat çekti ve takımını galibiyete taşıyan isimlerden biri oldu. EuroLeague'in resmi internet sitesinde "Errick McCollum, Fenerbahçe'de iz bırakmaya devam ediyor" başlığıyla yayınlanan yorum haberde tecrübeli oyuncunun yeni takımına kısa sürede büyük katkı sağladığının altı çizildi. McCollum'un özellikle ilk yarının son saniyelerindeki seyirciden büyük alkış alan sayısı ise gecenin sihirli anları arasında gösterildi. Rakip takımdan Bruno Fernando'yla pota altında bire bir kalan McCollum kendisinden yaklaşık 20 santimetre uzun olan Angolalı pivotu başarılı ayak hareketleriyle ekarte etmeyi başararak etkileyici bir baskete ulaştı.

BANGO İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe Beko'nun İspanya Ligi ekiplerinden Casademont Zaragoza'dan transfer ettiği Jilson Bango, Real Madrid maçında ilk kez parkeye çıkarak 2 dakika süre aldı.

JOSE MOURINHO VE FUTBOLCULARDAN BASKETBOL TAKIMINA YERİNDE DESTEK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve sarı-laciverti futbolcular da maçı yerinde takip etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gelen Mourinho ve futbolcular, basketbol takımına destek oldu. Maç sonunda Sarunas Jasikevicius'un yanına giden ve galibiyetten ötürü kutlayan Mourinho, basketbolcuları da tek tek tebrik etti. Mourinho ve futbolcular salondaki taraftarların büyük ilgisi ile karşılanırken, maç sonunda fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmediler.

İRFAN CAN KAHVECİ, OĞLU VE YEĞENLERİ İLE BASKETBOL OYNADI

Maçın ardından parkede renkli görüntüler oluştu. İrfan Can Kahveci, oğlu ve yeğenleri ile basketbol oynadı.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe Beko, Real Madrid, Fenerbahçe, Basketbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Yenerek 2. Sırayı Korudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 04:45:28. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Yenerek 2. Sırayı Korudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.