Fenerbahçe Beko, Real Madrid\'i Yenerek 2. Sırayı Korudu

Spor

Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i devirerek 2'nci sıradaki yerini korudu

Gürsoy OLCA- Doğukan DEMİRKIRDI/İSTANBUL, –TURKISH Airlines EuroLeague'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe Beko, evinde ağırladığı Real Madrid'i 78-67 yenerek 17'nci galibiyetini aldı ve 2'nci sıradaki yerini korudu.

Sarı lacivertlilerin galibiyetle ayrıldığı maçın içinde ve maç sonrası dikkat çekici anlar yaşandı.

GUDURİC-TAVARES PASLAŞMASI

2'nci yarının 2'nci dakikasında Guduric'in bulduğu basket ise EuroLeague'in resmi internet sitesinde maç gecesinin sihirli anları arasında gösterildi. Topu pota altından oyuna sokmaya çalışan Fenerbahçe'de Gudiric topu pota altındaki Tavares'in sırtına atarak geri aldı ve sayıyı yaptı. Bu sayının asistini bir anlamda rakip takım oyuncusu Tavares'e yaptırmış oldu.

MCCOLLUM YİNE PARLADI

Karşıyaka'da yaşanan krizin ardından takımından ayrılan ve Fenerbahçe'ye transfer olan Eric McCollum kısa sürede takıma adapte oldu. Bu maçta 19 sayı üreten başarılı guard özgüvenli oyunu ile dikkat çekti ve takımını galibiyete taşıyan isimlerden biri oldu. EuroLeague'in resmi internet sitesinde "Errick McCollum, Fenerbahçe'de iz bırakmaya devam ediyor" başlığıyla yayınlanan yorum haberde tecrübeli oyuncunun yeni takımına kısa sürede büyük katkı sağladığının altı çizildi. McCollum'un özellikle ilk yarının son saniyelerindeki seyirciden büyük alkış alan sayısı ise gecenin sihirli anları arasında gösterildi. Rakip takımdan Bruno Fernando'yla pota altında bire bir kalan McCollum kendisinden yaklaşık 20 santimetre uzun olan Angolalı pivotu başarılı ayak hareketleriyle ekarte etmeyi başararak etkileyici bir baskete ulaştı.

BANGO İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe Beko'nun İspanya Ligi ekiplerinden Casademont Zaragoza'dan transfer ettiği Jilson Bango, Real Madrid maçında ilk kez parkeye çıkarak 2 dakika süre aldı.

JOSE MOURINHO VE FUTBOLCULARDAN BASKETBOL TAKIMINA YERİNDE DESTEK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve sarı-laciverti futbolcular da maçı yerinde takip etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gelen Mourinho ve futbolcular, basketbol takımına destek oldu. Maç sonunda Sarunas Jasikevicius'un yanına giden ve galibiyetten ötürü kutlayan Mourinho, basketbolcuları da tek tek tebrik etti. Mourinho ve futbolcular salondaki taraftarların büyük ilgisi ile karşılanırken, maç sonunda fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmediler.

İRFAN CAN KAHVECİ, OĞLU VE YEĞENLERİ İLE BASKETBOL OYNADI

Maçın ardından parkede renkli görüntüler oluştu. İrfan Can Kahveci, oğlu ve yeğenleri ile basketbol oynadı.