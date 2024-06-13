Fenerbahçe Beko, Süper Lig Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Süper Lig Şampiyonu Oldu

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final serisi 4'üncü maçında Anadolu Efes'i mağlup ederek şampiyon oldu. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, takımın başarısını ve gelecek hedeflerini açıkladı.

13.06.2024 00:07
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, "Bu sene Süper Lig'de şampiyon olduk. Türkiye Kupası'nı aldık, bir tek Final-Four'u alamadık. Onu da seneye alacağız. Bunun sözünü bugünden veriyorum. İnşallah seneye tüm kupaları alacağız" dedi.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final serisi 4'üncü maçında Anadolu Efes'i normal süresi 64-64 biten karşılaşmada uzatma bölümü sonucunda 80-72 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu ifade eden Komsuoğlu, "Bu sene Süper Lig'de şampiyon olduk. Türkiye Kupası'nı aldık, bir tek Final-Four'u alamadık. Onu da seneye alacağız. Bunun sözünü bugünden veriyorum. İnşallah seneye tüm kupaları alacağız. Takımımızdan çok memnunuz. Taraftarımız bugün harikaydı. Onlar sayesinde bu kupaları alıyoruz. Buradan tek özrü kızıma gönderiyorum. Onun bugün mezuniyet günüydü, gidemedim. Fenerbahçe aşkı her şeyin önüne geçiyor ama en azından ona kupayı götüreceğim. İnşallah çok güzel günler gelecek. Seçimlerden sonra kupayla başladık. İnşallah kupalarla taraftarımızı çok mutlu edeceğiz" diye konuştu.

"BU KİMYA BİZE ÖNÜMÜZDEKİ YIL FINAL-FOUR'U DA GETİRECEK"

Sarunas Jasikevicius'un gelişiyle birlikte çok iyi bir kimya yakaladıklarını ifade eden Komsuoğlu, "Hocamızı çok seviyoruz. Fenerbahçe'ye çok büyük değer kattı. Hocamız, oyuncularımız, teknik heyetimiz, ofis çalışanlarımız, hepsi tam bir takım çalışması içerisinde başardılar bunu. İnanılmaz bir kimyamız var. İnşallah bu kimya bize önümüzdeki yıl Final-Four'u da getirecek. Şu anlık bu sezonu kapattık. Şimdi gelecek senenin hedeflerine bakacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Süper Lig Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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