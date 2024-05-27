Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde dördüncü sırada tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde dördüncü sırada tamamladı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final\'inde dördüncü sırada tamamladı

Fenerbahçe Beko, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde dördüncü sırada yer aldı. İlk maçta Panathinaikos'a mağlup olan sarı-lacivertli ekip, üçüncülük maçında Olympiakos'a yenilerek turnuvayı dördüncü tamamladı.

27.05.2024 11:08
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Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde boy gösteren Fenerbahçe Beko, organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final'e AS Monaco'yu eleyerek katılan Fenerbahçe Beko, ilk maçında Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 73-57 mağlup olarak üçüncülük maçına çıktı.

Üçüncülük karşılaşmasında bir başka Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la karşılaşan sarı-lacivertli ekip, parkeden 87-84 mağlubiyetle ayrılarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

İlk turnuvadan dördüncülükle ayrılmıştı

İlk olarak Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde 2014-2015 sezonunda Dörtlü Final tecrübesi yaşayan Fenerbahçe; Madrid'de düzenlenen organizasyondaki ilk maçında Real Madrid'e 96-87 mağlup olarak, Olympiakos'a kaybeden CSKA Moskova'yla üçüncülük maçı oynadı.

Fenerbahçe, müsabakadan 86-80 mağlup ayrılarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

2016 yılında Berlin'deki Dörtlü Final'de ilk maçında Baskonia'yı 88-77 mağlup eden Fenerbahçe, tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Finalde Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya normal süresi 83-83 biten maçta 101-96 yenilen Obradovic'in ekibi, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

İstanbul'da kupaya uzandı

2017'de üst üste üçüncü kez Dörtlü Final'e yükselen Fenerbahçe, İstanbul'daki organizasyonda ilk maçında Real Madrid'i 84-75 yenerek finale çıktı.

CSKA Moskova'yı mağlup eden Olympiakos'la finalde karşılaşan sarı-lacivertli takım, mücadeleyi 80-64 kazanarak tarihteki ilk Avrupa Ligi şampiyonluğunu elde etti.

2018'de Belgrad'daki Dörtlü Final'de ilk maçında Zalgiris Kaunas'ı 76-67 yenen Fenerbahçe, üst üste üçüncü kez final oynama hakkı kazandı.

Finalde Real Madrid'e 85-80 kaybeden sarı-lacivertliler organizasyonu ikinci kez ikinci sırada tamamladı.

Üçüncü kez dördüncü oldu

2019'da üst üste beşinci kez Dörtlü Final oynamaya hak kazanan Fenerbahçe, İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentindeki organizasyonun ilk maçında bir başka Türk ekibi Anadolu Efes'le karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli takım, Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes'e 92-73 mağlup olarak, CSKA Moskova'ya kaybeden Real Madrid'le üçüncülük maçına çıktı.

Fenerbahçe, üçüncülük müsabakasından 94-75'lik mağlubiyetle ayrılarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

Avrupa Ligi'nde 4 yıl aranın ardından Sarunas Jasikevicius yönetiminde Dörtlü Final'e yükselmeyi başaran Fenerbahçe Beko, ilk maçta Ergin Ataman'ın yönetimindeki Panathinaikos'a kaybedip üçüncülük maçına çıktı. Olympiakos'a yenilen sarı-lacivertli takım, 6. Dörtlü Final serüveninde üçüncü kez dördüncü oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde dördüncü sırada tamamladı - Son Dakika

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