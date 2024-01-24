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Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını ağırlayacak. Sarı-lacivertli ekip, puan tablosunda 5. sırada bulunurken, Virtus Segafredo Bologna ise 3. sırada yer alıyor. İki takım arasındaki ilk maçı İtalya'da oynayan Virtus Segafredo Bologna, Fenerbahçe Beko'yu 87-79 mağlup etmişti.

Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna\'yı konuk edecek
24.01.2024 - 10:01,
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde 13 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertli ekip, puan tablosunda 5. sırada bulunuyor. Geride kalan 22 maçta 15 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan Virtus Segafredo Bologna ise 3. sırada yer alıyor.

İtalya'daki karşılaşmasında Virtus Segafredo Bologna, Fenerbahçe Beko'yu 87-79 mağlup etmişti.

Kaynak: AA
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