Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e Yenildi - Son Dakika
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e Yenildi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisinde Zalgiris Kaunas'a 81-78 mağlup oldu, seri 2-1.

SALON: Zalgirio Arena

HAKEMLER: Sergio Silva, Mehdi Difallah, Emilio Perez,

ZALGIRIS KAUNAS: Tubelis 26, Williams-Goss 18, Francisco 12, Wright 11, Ulanovas 7, Butkevicius 3, Sleva 2, Lo 2, Sirvydis, Birutis, Brazdeikis

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 16, Tucker 15, Hall 14, Tarık Biberovic 10, Nando de Colo 7, Birch 4, Melli 4, Jantunen 4, Colson 2, Silva 2

1'İNCİ PERİYOT: 12-25

DEVRE: 35-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-62

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında deplasmanda Zalgiris Kaunas'a 81-78 mağlup oldu. Bu sonuçla serideki durum 2-1 oldu. Üç galibiyete ulaşan takımın Final Four bileti alacağı seride dördüncü müsabaka 8 Mayıs'ta Litvanya'da oynanacak. Sarı-lacivertli takım bu maçı kazanırsa Final Four'a yükselen taraf olacak. Gerekmesi durumunda 5'inci maç ise 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: DHA

