FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında karşılaşacağı Benfica maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman topla ısınma hareketleriyle başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Benfica maçının taktik çalışması yapıldığı öğrenildi.
Öte yandan Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş bireysel çalışmalarını sürdürdü.
Fenerbahçe Benfica'ya Hazır
