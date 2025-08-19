Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica ile yarın sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık bir şekilde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışması gerçekleştirildi.
Cenk Tosun, sakatlığı sebebiyle antrenmanda yer almadı. Mert Hakan Yandaş ise bireysel olarak çalışmasını sürdürdü.
Sarı-lacivertli ekip, yarın Chobani Stadı'nda saat 22.00'de Benfica'yı ağırlayacak.
Fenerbahçe Benfica'ya Hazırlanıyor
