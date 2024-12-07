Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 yenildi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 yenildi

Fenerbahçe, Süper Lig'deki derbide Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu ve 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

07.12.2024 21:46
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarı boyunca birkaç pozisyonu değerlendiremezken, 35. dakikada bir topu direkten döndü ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 49. dakikada Edin Dzeko ile çok net bir fırsatı değerlendiremedi. Sık sık duran oyun sebebiyle iki takım da pozisyon üretemezken 73. dakikada Beşiktaş, Alexander Oxlade-Chamberlain'in golüyle öne geçti. Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmadı ve siyah-beyazlı ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 5 maç aranın ardından puan kaybederken, ligdeki 2. mağlubiyetini yaşadı.

Mağlubiyetler derbilerde

Fenerbahçe, bu sezon ligde 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrılırken, bu mücadelelerin derbiler olması dikkati çekti.

Süper Lig'de Beşiktaş maçı öncesi tek yenilgisini evinde Galatasaray'a karşı yaşayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a da deplasmanda mağlup oldu.

Bu sezon resmi maçlarda ilk kez suskun kaldı

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada gol bulamadı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde hücumda etkili bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, ligde 13, Avrupa'da da 9 olmak üzere 22 maçın tamamında gol atmayı başarmıştı.

Ligde deplasmanda 26 maç sonra kaybetti

Fenerbahçe, Süper Lig'de 26 maç sonra deplasmanda mağlubiyet yaşadı.

2023-2024 sezonunda 19 deplasman müsabakasında mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler, bu sezon da çıktığı 7 dış saha mücadelesinde yenilmemişti.

Fenerbahçe, ligde son deplasman mağlubiyetini 2022-2023 sezonunun son haftasında Galatasaray'a karşı yaşamıştı.

Beşiktaş deplasmanında 4 maç sonra üzüldü

Fenerbahçe, 4 maç sonra Beşiktaş deplasmanından eli boş döndü.

Son olarak 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında, pandemi sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından 19 Temmuz'da oynanan lig maçında rakibine 2-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, ardından çıktığı 4 karşılaşmada bir galibiyet ve 3 beraberlik almıştı.

Fenerbahçe, geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde deplasmanda çıktığı müsabakayı Dzeko, Tadic ve Szymanski'nin golleriyle 3-1 kazanmıştı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu 4 karşılaşmanın ardından Beşiktaş'a yenildi.

Cenk Tosun eski takımına karşı forma giydi

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Cenk Tosun, eski takımına karşı ilk kez forma giydi.

2014-2015 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer olup 2017-2018 sezonunun devre arasında rekor bonservisle İngiltere'nin Everton takımına giden milli futbolcu, 2020-2021 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a kiralık olarak gelmişti. Cenk Tosun, bir yıllık aranın ardından 2022-2023 sezonu öncesinde siyah-beyazlı takımla 2 yıllık sözleşme imzalarken, bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, eski takımına karşı 82. dakikada oyuna dahil oldu.

Djiku cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, cezalı duruma düştü.

Karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıkan Djiku, 89. dakikada sarı kart gördü.

30 yaşındaki futbolcu, ligde gelecek hafta RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 yenildi - Son Dakika

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