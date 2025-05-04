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Fenerbahçe - Beşiktaş Derbisi

Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti. Mourinho, kadroda 4 değişiklik yaptı.

04.05.2025 19:19
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FENERBAHÇE, Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çaldı. Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbi mücadelesine Gaziantep FK maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaparak başladı. Portekizli teknik adam, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko'nun yerine Osayi-Samuel, Mert Müldür, Sebastian Szymanski ile Youssef En Nesyri'ye forma şansı verdi.

Sarı-lacivertliler mücadeleye şu ilk 11 ile başladı:

" İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Fred, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Talisca, Szymanski, En Nesyri"

Öte yandan Gaziantep FK deplasmanında 3'lü savunma ile sahada yer alan Fenerbahçe, Beşiktaş karşılaşmasında 4'lü savunma sistemiyle maça çıktı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta 6 futbolcusundan yararlanamadı. Hafif sakatlıkları bulunan Sofyan Amrabat ve Allan Saint Maximin, derbide görev alamadı. Hastalığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Filip Kostic de maç kadrosunda yer almadı.

Sakatlıkları devam eden Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde de uzun süredir olduğu gibi kadroda olmayan isimler oldu.

SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş derbisinde takımlarını yalnız bırakmadı. Saat 19.00'da başlayan mücadelede Ülker Stadyumu'nda tribünleri tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, takıma destek oldu.

Kaynak: DHA

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