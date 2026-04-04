Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisi İçin Hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle süren idmanın devamında pas çalışması yapan sarı-lacivertli oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel uygulamalarla noktaladı.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı bu antrenmanla derbinin hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Süper Lig'de zirve yarışını ilgilendiren zorlu derbide Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.