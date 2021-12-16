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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek - Son Dakika

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek

16.12.2021 12:37

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'de tarihin en ilginç dönemlerinden biri yaşanırken, gözler geçtiğimiz hafta Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş ile koltuğu sallantıda olan Pereira'lı Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye çevrildi. Spor kamuoyunun merakla beklediği derbinin hakemi de belli oldu. Buna göre pazar günü saat 19.00'da ligin 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaşacağı dev mücadeleyi deneyimli hakem Fırat Aydınus yönetecek.

YARDIMCILARI DA AÇIKLANDI

Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Alper Ulusoy ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

BEŞİKTAŞ'IN ŞANSI GÜLMEDİ

Fırat Aydınus'un Beşiktaş ile tanışması 2004 yılına dayanıyor. Tecrübeli hakem, siyah-beyazlıların ilk karşılaşmasını 2004-2005 sezonunda yönetti. Aydınus,30 Ekim 2004'te Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk kez Kartal'ın maçında düdük çaldı. Kadıköy'deki karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

PEREİRA İÇİN KADER MAÇI

Derbinin Fenerbahçe açısından ayrı bir önemi var. Geçtiğimiz hafta kazanması gereken maçta Gaziantep'e 3-2 kaybeden Fenerbahçe'nin hocası Pereira'nın olası bir Beşiktaş mağlubiyetinde görevden alınabileceği konuşuluyor. Fenerbahçe'de teknik direktör adayları şimdiden ortaya atılmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞ ARAYIŞINDA

Zorlu mücadelenin Beşiktaş açısından da önemli bir tarafı var. Şampiyonlar Ligi'nden istediğini alamayan Beşiktaş, yeni hocasıyla çıktığı ilk mücadelenin ardından Fenerbahçe'yi yenerek hem taraftarına moral vermek istiyor, hem de ligin zirvesine doğru yolculuğa çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek

Spor Toto Süper Lig, Fırat Aydınus, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek - Son Dakika Spor


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