Fenerbahçe, Beşiktaş\'ı 1-0 Geçti

Derbide Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde 7 maç sonra kalesini gole kapattı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler aldığı bu galibiyetin yanı sıra rakibine de gol izni vermezken, 7 maç sonra kalesini gole kapattı. Son olarak ligin 20. haftasında Kocaelispor'a karşı gol yemeyen Kanarya, sonrasında oynadığı Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Samsunspor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarında gole engel olamadı.

Kaleci Ederson, siyah-beyazlıların gol pozisyonlarında başarılı kurtarışlarına imza atarken, Fenerbahçe bu sezon 9. kez kalesinde gol görmedi. - İSTANBUL