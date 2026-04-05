Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 3 puanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ertan Torunoğulları, "Bugün bize inanıp gelen bütün taraftarlarımıza, takımımıza verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyoruz. Rakibimiz Beşiktaş'a da verdikleri mücadele nedeniyle teşekkür ediyoruz. Futbol kuralları içinde centilmence bir maç oldu. Skoru daha önceden de alabilirdik. 4-5 net pozisyonumuz var. Ama futbol bu. Bazen 30'uncu saniyede pozisyon oluyor bazen uzatmada oluyor. 3 puan güzel, yolumuza devam ediyoruz. Biz ilk gün söylediğimiz gibi takımımıza ve oyuncularımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİZ SAHA İÇİNDE KALMAK İSTİYORUZ'

Saha içinde kalmak istediklerini ancak kavga etmek gerekiyorsa bunu da yapacaklarını aktaran Torunoğulları, "Rakip takım, ismini vermiyorum hepiniz anlamışsınızdır, her puan kaybettiğinde gündemi değiştirmek için, federasyonu ve hakemleri etkilemek için her şeyi yapıyor ve bunda da başarılı oluyor. Taraftarlarımız rahat olsunlar, bundan sonra rakibimizin bütün maçlarını takip edeceğiz. Başkanımızın sezon başında söylediği gibi biz kesinlikle saha içinde kalmak istiyoruz, kavga istemiyoruz, Türk futbolunu germek istemiyoruz. Ama bakıyoruz ki rakibimizin her konuşmasında hakemler etkileniyor, bunun takipçisi olacağız. Biz kavga etmek istemiyoruz ama Fenerbahçe'nin menfaatleri için kavga gerekiyorsa, onun da en alasını yaparız" sözlerini sarf etti.

Federasyonun VAR'a temsilci gönderme isteklerini kabul ettiğini söyleyen Ertan Torunoğulları, "Bizim federasyona bir teklifimiz vardı, bundan sonra VAR'da kulüplerin birer temsilcisi olsun, onlar da olanı biteni kulüplerine rapor etsinler dedik. Bugün başvurumuz oldu, federasyon kabul etti ama Beşiktaş gözlemci göndermek istemedi. Sebebini bilmiyoruz. İnşallah bundan sonra kalan maçlarda VAR'da kulüplerin birer temsilcisi olur" şeklinde konuştu.

'BİR HAKEM İSTERSE MAÇI İSTEDİĞİ YERE GETİREBİLİR'

90+6'ncı dakikada kazandıkları penaltıyı yorumlayan Torunoğulları, "Futbol öyle bir şey ki, bunu oynayan bilir. Televizyonda birçok yorumcu, eski hakem arkadaş var, eğer bir hakem isterse inceden inceden maçı istediği seviyeye getirebilir. Bugün de birçok pozisyonda maalesef biz de dışarıdan gördük. Penaltı pozisyonu çok taze, net göremedik içeride mi dışarıda mı diye" dedi.

'BUGÜN ŞANSSIZ GÜNÜMÜZDEYDİK'

Bugün girdikleri pozisyonlarda şanssız olduklarını dile getiren Ertan Torunoğulları, "Fenerbahçe kimi alırsa alsın kötü oyuncu, rakip kimi alırsa iyi oyuncu. Pozisyona girmek de önemli. Ligde en çok gol atan takımlar kimler? Biz bugün şanssız günümüzdeydik. Cherif normalde o pozisyonları atabilecek bir isim. Sonradan girdiği için belki tam ısınmamıştı. Ama sonrasında inanıyoruz ki Cherif olsun, Talisca olsun, Kerem olsun... Pozisyona girerseniz goller gelir. Lig sonunda da göreceğiz kim daha çok gol atmış" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili gelen soru üzerine Torunoğulları, "Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. İnanıyoruz ki şampiyon olacağız" dedi.

Ertan Torunoğulları son olarak Marco Asensio'nun durumunun yarın çekilecek olan MR'dan sonra belli olacağını söyledi.