Fenerbahçe, Beşiktaş\'ı 2-1 yenerek şampiyonluk umutlarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını sürdürdü.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin 25. dakikasında Beşiktaş'ta Al-Musrati, Fred'e yaptığı hareket sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Fenerbahçe 30. dakikada öne geçti. Tadic'in asistinde yakın mesafeden fileleri havalandıran Michy Batshuayi, sarı-lacivertli ekibi öne geçiren isim oldu.

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin 69. dakikada attığı golle skoru 2-0 yaparken, Beşiktaş Cenk Tosun'un 82. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1. Kalan sürede başka gol olmadığı ve sarı-lacivertli takım, derbiden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 89'a çıkartan sarı-lacivertli takım, sezonun bitimine 4 maç kala lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde şampiyonluk umutlarını devam ettirdi

Batshuayi gollerine devam etti

Beşiktaş karşısında bu sezon ligde ikinci kez ilk 11'de sahaya çıkan Michy Batshuayi, 30. dakikada takımını öne geçiren isim oldu.

Ligde süre aldığı son 6 maçın 5'inde fileleri havalandırmayı başaran Batshuayi, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını da 23'e yükseltti.

Süper Lig'de 11. golünü kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6'şar kez gol sevinci yaşadı.

İrfan Can Kahveci bu sezon 18. golünü kaydetti

Beşiktaş karşısında takımının ikinci golünü atan İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe forması altında 18. kez topu filelerle buluşturdu.

Sebastian Szymanski'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden filelere göndererek bu sezon ligdeki 12. golünü kaydetti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6 kez fileleri havalandıran milli futbolcu, yaptığı 12 asistle de toplamda 30 gole etki etti.

İsmail Yüksek sakatlandı, Kartal 2 değişiklik yapmak zorunda kaldı

Derbinin ilk yarısında İsmail Yüksek yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemezken, teknik direktör İsmail Kartal, 3 Türk oyuncu kuralı sebebiyle 2 değişiklik yapmak zorunda kaldı.

Yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemeyeceği belirtilen İsmail Yüksek, 19. dakikada kenara gelirken, bu futbolcunun yerine Rade Krunic oyuna dahil oldu.

İsmail Yüksek'in oyundan çıkmasının ardından sahada yerli futbolcu olarak Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci kalırken, üçüncü Türk futbolcu olarak Çağlar Söyüncü de oyuna dahil oldu. Bu değişiklikte savunmadan Rodrigo Becao oyundan alındı.

Fenerbahçe evinde üst üste sekiz maçta gol yedi

Beşiktaş derbisinden 2-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, ligde iç sahada oynadığı son 8 maçta kalesini gole kapatamadı.

Bu sezon taraftarı önünde oynadığı 17 maçın yalnızca 3'ünde gol yemeyen İsmail Kartal'ın ekibi, 14 maçta ise toplam 20 kez topu ağlarından çıkardı.

Taraftarı önünde oynadığı Galatasaray, Çaykur Rizespor ve RAMS Başakşehir maçlarında kalesini gole kapatan Fenerbahçe, bu müsabakalardan 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı 3 sezon sonra kazandı

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 3 sezon sonra iç sahada galip gelmeyi başardı.

Siyah-beyazlı rakibine karşı son olarak 2019-2020 sezonunun ilk yarısında sahasında 3-1 kazanan Fenerbahçe, ardından evinde oynadığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

2020-2021 sezonunda sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 2021-2022 sezonunda ise rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Geçen sezon Beşiktaş ile evinde oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibine 4-2 mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında deplasmanda 3-1 yendiği rakibini bu kez sahasında 2-1 mağlup ederek, taraftarı önündeki kazanamama serisine son verdi.