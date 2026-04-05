Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Derbide Yenip Kutladı

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş derbisinin ardından stat çevresinde galibiyeti kutladı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 90+11. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi çevresinde galibiyet sevincini yaşadı. Gruplar halinde stadyum etrafında toplanan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde meşaleler yakarak derbi galibiyetini kutladı. - İSTANBUL
