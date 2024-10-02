Fenerbahçe - Beşiktaş Maçında Olaylar: Seyircisiz Devam - Son Dakika
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Fenerbahçe - Beşiktaş Maçında Olaylar: Seyircisiz Devam

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FIBA Süper Kupa maçında çıkan olaylar yüzünden karşılaşma seyircisiz devam edecek.

02.10.2024 20:19
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FENERBAHÇE Opet ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları arasında oynanan FIBA Süper Kupa maçında tribünlerde çıkan olayların ardından ekipler soyunma odasına gitti. Yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından salonda yapılan anonsla tribünlerin boşaltılmasına karar verildi. Müsabaka seyircisiz devam edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta son EuroLeague Women şampiyonu Fenerbahçe ile FIBA Avrupa Kupası (EuroCup) finalisti Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk periyodunun başında 2'nci dakikada skor henüz 4-2 Fenerbahçe lehine iken her iki tribünden de atılan meşale ve yabancı cisimler nedeniyle takımlar hakem kararıyla soyunma odasına gönderildi.

Yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından salonun boşaltılacağı ve maçın seyircisiz oynanacağı kararı anons edildi.

Emniyet güçlerinin müdahalesiyle salondan önce Beşiktaşlı taraftarlar çıkarıldı. Fenerbahçeli taraftarlar ise henüz salonda ve tezahüratlarını sürdürüyorlar.

Fenerbahçe - Beşiktaş Maçında Olaylar: Seyircisiz Devam
Kaynak: DHA

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