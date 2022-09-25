Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda yapılan top kapma ve pas çalışmaları ile süren antrenman; U19 Takımı ile oynanan antrenman maçıyla sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe , derbi maçının hazırlıklarını bugün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kaynak: DHA

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