Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

25.09.2022 13:53
Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, derbi maçının hazırlıklarını bugün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, derbi maçının hazırlıklarını bugün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda yapılan top kapma ve pas çalışmaları ile süren antrenman; U19 Takımı ile oynanan antrenman maçıyla sona erdi.

(LAR)


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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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