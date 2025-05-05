Fenerbahçe, Beşiktaş'tan 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Beşiktaş'tan 1-0 mağlup oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş’a kaybederek şampiyonluk şansını azalttı; 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

05.05.2025 10:37
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FENERBAHÇE

Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında büyük yara alarak umutlarını tüketti.

- Jose Mourinho derbi galibiyeti alamadı

- Fenerbahçe'nin 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

- Sarı-lacivertliler evinde 10 puan kaybetti

- Maç esnasında ve sonunda yönetime 'istifa' tezahüratları yapıldı

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlı ekip Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek sezonu 3'üncü bitirmek adına iddiasını sürdürdü.

GALATASARAY

- Fenerbahçe'nin 8 puan önünde son 4 haftaya giren Galatasaray, hafta sonunda Trabzon'dan puan ile dönerse ve Fenerbahçe yenilgi alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

SÜPER LİG

20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor

BASKETBOL

Basketbol Süper Ligi

20.30 Türk Telekom - Merkezefendi Belediyesi

Kadınlar Basketbol 1. Ligi Final

18.30 Çanakkale - Turgutlu

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Basketbol, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Beşiktaş'tan 1-0 mağlup oldu - Son Dakika

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