FENERBAHÇE
Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında büyük yara alarak umutlarını tüketti.
- Jose Mourinho derbi galibiyeti alamadı
- Fenerbahçe'nin 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
- Sarı-lacivertliler evinde 10 puan kaybetti
- Maç esnasında ve sonunda yönetime 'istifa' tezahüratları yapıldı
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlı ekip Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek sezonu 3'üncü bitirmek adına iddiasını sürdürdü.
GALATASARAY
- Fenerbahçe'nin 8 puan önünde son 4 haftaya giren Galatasaray, hafta sonunda Trabzon'dan puan ile dönerse ve Fenerbahçe yenilgi alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.
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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Beşiktaş'tan 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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