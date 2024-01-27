Fenerbahçe, Bigadiç Belediye Spor\'u 3-0 Mağlup Etti

AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Bigadiç Belediye Spor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler 17. maçında 16. galibiyetini elde etti ve zirve takibini sürdürdü.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu
Fenerbahçe: Murat Yenipazar, Penchev, Emre Savaş, Luburic, Kooy, Hasan Sıkar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Mert Cuci)
Bigadiç Belediyespor: Murat Al, Vefa Yılmaz, de Souza, Einisamarein, Nwachukwu, Taha Erden ( Salih Özdemir, İlker Çakır, Kadir Bircan, Gökhan Çatal, Andaç Kapan)
Setler: 26-24, 25-19, 25-17
Süre: 78 dakika (29, 24, 25) - İSTANBUL
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