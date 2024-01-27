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Fenerbahçe, Bigadiç Belediye Spor'u 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Bigadiç Belediye Spor'u 3-0 Mağlup Etti

AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Bigadiç Belediye Spor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler 17. maçında 16. galibiyetini elde etti ve zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe, Bigadiç Belediye Spor\'u 3-0 Mağlup Etti
27.01.2024 - 17:27,
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AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Bigadiç Belediye Spor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler 17. maçında 16. galibiyetini elde etti ve zirve takibini sürdürdü.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu

Fenerbahçe: Murat Yenipazar, Penchev, Emre Savaş, Luburic, Kooy, Hasan Sıkar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Mert Cuci)

Bigadiç Belediyespor: Murat Al, Vefa Yılmaz, de Souza, Einisamarein, Nwachukwu, Taha Erden ( Salih Özdemir, İlker Çakır, Kadir Bircan, Gökhan Çatal, Andaç Kapan)

Setler: 26-24, 25-19, 25-17

Süre: 78 dakika (29, 24, 25) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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