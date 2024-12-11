Fenerbahçe, Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu

(İSTANBUL)- Fenerbahçe Avrupa Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.
Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayan müsabakayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan hakem Irfan Peljto yönetti
Athletic Bilbao 5. ve 45. dakikalarda İnaki Williams'ın golleriyle Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu.
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