Fenerbahçe, Brezilyalı stoperi getiriyor! Akşama İstanbul'da olacak

Fenerbahçe, stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Kim Min Jae'nin ayrılığı sonrası acil stoper arayışlarına başlayan sarı lacivertli kulüp, rotasını Brezilya'ya çevirmişti.

GUSTAVO HENRIQUE FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un özel olarak alınmasını istediği Gustavo Henrique yeni sezonda sarı lacivertli formayı giyecek. Fenerbahçe bu transfer için Flamengo'ya 2.5 milyon euro bonservis ödeyecek.

İSTANBUL'A GELİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique bugün saat 18.30'da İstanbul'da olacak. 2019 sezonu sonunda Santos'dan Flamengo'ya transfer olan 29 yaşındaki Henrique, geçen sezon 37 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti.