Fenerbahçe, Brezilyalı stoperi getiriyor! Akşama İstanbul'da olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Brezilyalı stoperi getiriyor! Akşama İstanbul'da olacak

26.07.2022 09:41
Fenerbahçe, Brezilyalı stoperi getiriyor! Akşama İstanbul'da olacak

Güney Koreli stoper Kim Min Jae'yi İtalyan ekibi Napoli'ye satan Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique ile anlaştı. 29 yaşındaki Gustavo Henrique, akşam saatlerinde İstanbul'a ayak basacak.

Fenerbahçe, stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Kim Min Jae'nin ayrılığı sonrası acil stoper arayışlarına başlayan sarı lacivertli kulüp, rotasını Brezilya'ya çevirmişti.

GUSTAVO HENRIQUE FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un özel olarak alınmasını istediği Gustavo Henrique yeni sezonda sarı lacivertli formayı giyecek. Fenerbahçe bu transfer için Flamengo'ya 2.5 milyon euro bonservis ödeyecek.

İSTANBUL'A GELİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique bugün saat 18.30'da İstanbul'da olacak. 2019 sezonu sonunda Santos'dan Flamengo'ya transfer olan 29 yaşındaki Henrique, geçen sezon 37 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti.

Fenerbahçe'ye bir Brezilyalı daha! Tecrübeli stoperin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
YORUMLAR
500
Spor yorumcusu Cem Dizdar sunucuyu çileden çıkardı: Her soru mantıklı mı oluyor? Ne yapayım ağabey! Spor yorumcusu Cem Dizdar sunucuyu çileden çıkardı: Her soru mantıklı mı oluyor? Ne yapayım ağabey! Jorge Jesus'un istemediği Pelkas'a Acun Ilıcalı'nın Hull City'si talip oldu Jorge Jesus'un istemediği Pelkas'a Acun Ilıcalı'nın Hull City'si talip oldu

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Flamengo, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Brezilyalı stoperi getiriyor! Akşama İstanbul'da olacak - Son Dakika


Son Dakika
09:39 Silikonlarını yenileten Seda Sayan, iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı
09:31 Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı
09:25 Benzine 50 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
09:16 Deprem uzmanından yapı stoku uyarısı: 4.6'lık deprem, 6.4'ün ayak sesi olabilir
09:07 MasterChef Türkiye şeflerin aylık maaşı şaşkına çevirdi! Bonkör patron Acun Ilıcalı
09:00 Türkiye'ye sızan teröristler etkisiz hale getirildi! Haberi Bakan Süleyman Soylu duyurdu
09:00 Efsane boksör Muhammed Ali'nin şampiyonluk kemerini alabilmek için serveti gözden çıkardı
08:45 Motorlu araç ÖTV oranlarını değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi
08:25 Denizli'de minibüste 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
08:28 18 ilde FETÖ operasyonu! 1'i binbaşı çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 09:46:14. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Brezilyalı stoperi getiriyor! Akşama İstanbul'da olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement