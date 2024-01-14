Fenerbahçe, Çağdaş Bodrum\'u 93-92 mağlup etti

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

SALON: Muğla Menteşe

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Polat Parlak, Duhan Köyiçi

ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 2, Can Uğur 5, Alibegovic 15, Ahmet 20, Johnson 29, Warren 11, Moore 6, Fatih 2, Cavit Ege 2

FENERBAHÇE: Şehmus 6, Sertaç 1, Melih 27, Biberoviç 6, Pierre 14, Wilbekin 21, Papagiannis 5, Madar 13, Sestina, Mert Emre

1'İNCİ PERİYOT: 18-24

İLK YARI: 38-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-69

BASKETBOL Süper Ligi'nde zirve yarışı veren Fenerbahçe, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda kümede kalma hedefindeki Çağdaş Bodrum Spor'u 93-92 mağlup etti. Ev sahibi ekipten Johson 29 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, konuk takımda Melih 27 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Bu sonuçla Fenerbahçe 16'ncı maçında 13'üncü galibiyetini alırken, Çağdaş Bodrum 11'inci yenilgisini tattı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 5 dakika 11-11 eşitlikle geçildi. Konuk ekip Wilbekin ve Madar'ın üst üste bulduğu üçlüklerle periyodu 24-18 üstün tamamladı. İkinci çeyreğe Warren ve Ahmet'in sayılarıyla başlayan Bodrum temsilcisi farkı 1'e (23-24) indirirken, periyodun bitimine 1 dakika 19 saniye kala skor 38-38'e geldi. Fenerbahçe ilk yarıyı Pierre'nin son saniye basketsiyle 2 sayı üstün bitirdi: 38-40.

Üçüncü periyotta Çağdaş Bodrum takımı Johnson'un dış atışlarıyla skor üretirken, Fenerbahçe rakibine Melih'in üçlükleriyle karşılık verdi. Çekişmeli geçen ve son 2 dakika 25 saniyesine 60-60 eşitlikle girilen çeyreği sarı-lacivertliler 5 sayı önde kapattı: 64-69.

Final periyodunda Çağdaş Bodrum Spor'da Alibegovic ve Johson, Fenerbahçe'de Wilbekin ve Melih etkili oynarken; konuk ekipten Can Uğur bitime 1 dakika 31 saniye kala attığı üçlükle skoru 90-90'a getirdi. Bitime 27 saniye kala Wilbekin'in dış atışıyla öne geçen Fenerbahçe, maçı 1 sayı farkla kazandı: 92-93.