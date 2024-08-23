Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile aktif dinlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. İdman, bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Rize'ye gidecek. - İSTANBUL