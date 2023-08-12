Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi için görüşmelere başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi için görüşmelere başladı

Son Güncelleme: 12.08.2023 18:38

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in Olympique de Marseille ile transferi için prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe, bonservis bedeli olarak 15 milyon euro ödeyecek ve Cengiz Ünder'e yıllık 2.5 milyon euro maaş verecek.

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a duyurdu.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir." denildi.

Cengiz Ünder, bugün (cumartesi) saat 22:30'da Marsilya'dan İstanbul'a hareket eden uçağa binecek ve saat 20:30 civarlarında İstanbul'da olacak.

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu bu transfer için Marsilya'ya 15 milyon euro, Cengiz Ünder'e ise 2.5 milyon euro maaş ödeyecek.

30 GOLE KATKI VERDİ

2025 yılına kadar Marsilya ile sözleşmesi devam eden Cengiz Ünder, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol atarken, 12 de asist yaptı.

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