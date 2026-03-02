Fenerbahçe cephesinden gece yarısı hakem tepkisi: Günü ve zamanı gelince...

Fenerbahçe Yöneticisi ve Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Torunoğulları, "Şanssız bir gündü. Şanssızdık. Hocamız da rahatsızdı, maça gelemedi ama her şeyin farkındayız. Kısa zamanda toparlanacağız." ifadelerini kullandı.
Hakem kararlarına ilişkin sessizlik eleştirileri hakkında konuşan Torunoğulları, "Kısa zamanda bir açıklamamız olur. Her şeyin farkındayız. Günü ve zamanı gelince konuşuruz." dedi.
Rahatsızlığı nedeniyle takımın başında yer almayan teknik direktör Domenico Tedesco'nun durumuna da değinen Torunoğulları, "Hocamız grip, önemli bir şeyi yok. Ağır bir grip geçirdi. Kısa zamanda toparlanır. Takıma ve hocamıza güveniyoruz." açıklamasını yaptı.
Takımda art arda yaşanan sakatlıklarla ilgili ise kısa bir değerlendirme yapan Torunoğulları, "Maç temposu diyelim." ifadelerini kullandı.
